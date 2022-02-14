محافظ المنيا: يجب توحيد جهود أطراف العمل المجتمعي لمساعدة مستحقي الدعم

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، توقيع مراسم اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة مصر الخير، وجامعة دراية، حيث ستقدم الجامعة 10 منح دراسية مجانية للتعليم الجامعي، فضلا عن خصم 25% على إجمالي المصروفات الدراسية للطلاب المنتسبين إلى مؤسسة مصر الخير، ومشاركة طلاب الجامعة في الأعمال التطوعية لأنشطة مصر الخير.

وذلك بخلاف أنواع الدعم المختلفة والتعاون المشترك بين المؤسسة والجامعة لخدمة أبناء وأهالي المحافظة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المثمر على أرض محافظة المنيا، بين الجامعات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني الفعالة، لتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور علاء عشماوي رئيس جامعة دراية، الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، أحمد حلمي مدير مصر الخير بالمنيا، المهندس خالد نايف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، وعمداء كليات جامعة دراية.

قال محافظ المنيا، إن الدولة المصرية توفر الدعم والرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة، والذي يعد واجباً وطنياً ومسؤولية إنسانية ومجتمعية مشتركة، مؤكداً ضرورة توحيد جهود أطراف العمل المجتمعي على كافة الأصعدة بما ينعكس إيجاباً على تعظيم الخدمات والمساعدات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، والعمل على بناء جسر من التكافل الاجتماعي تمتد من خلاله أوصال الخير لكل من مستحقي الدعم.

تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع

وجه «القاضي» الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حرصه الدائم على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين، من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي ضمنت حياة كريمة لكافة المصريين.

وأشاد محافظ المنيا، بجهود الدولة المصرية، خلال السبع سنوات الماضية، مشيراً إلى ما نشاهده من أعمال تطوير بقرى الريف المصري بمختلف القطاعات الخدمية وبمشاركة كافة مؤسسات الدولة، هي دليل واضح على فلسفة ورؤية «الجمهورية الجديدة» التي لمسناها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الدولة، لتحقيق إنجازات الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فصار الحلم، واقعاً حتمياً بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة حفظه الله ورعاه.

أشار المحافظ، إلى أن مؤسسة مصر الخير قدمت العديد من المساهمات لأهالي محافظة المنيا، منها تنفيذ مشروع سترة لتحسين بيئة السكن بإجمالي 779 منزلا بنطاق 24 قرية على مستوى مراكز المحافظة، وتنفيذ 91 مدرسة تعليم مجتمعي، وتسليم 72 جهاز عروسة، وتوزيع وتسليم 46 ألف كرتونة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وتنفيذ 28 قافلة بيطرية علاجية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والمجالات الخدمية التي تقدمها المؤسسة لأبناء وأهالي المحافظة في كافة المجالات سواء التكافل الاجتماعي والصحة والتعليم والبحث العلمي ومناحي الحياة.

وجه المحافظ، الشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني بصفة العموم، ومؤسسة مصر الخير وجامعة دراية بصفة الخصوص، على التعاون المثمر والمشترك بين كافة مؤسسات الدولة، في دعم وترسيخ المشاركة المجتمعية، والذي يعد مكونا أساسيا من مكونات منظومة التعليم الجامعي الخاص، سواء الدور التعليمي، أو الخدمي بالتعاون مع المحافظة لخدمة المواطنين بالقرى والمدن، إضافة للحملات الطبية والقوافل التي تجوب قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

توفير المنح الدراسية

من جانبه قال الدكتور علاء عشماوي رئيس جامعة دراية، إن توقيع البروتوكول بين الجامعة ومؤسسة مصر الخير، هو بداية علاقة مثمرة، في مجال التنمية المجتمعية، وإعداد خريجين متميزين في مجالات العلوم الطبية والإدارية في قلب صعيد مصر مما يساهم في توفير حياة كريمة، لأبناء الصعيد، والنهوض بكافة شرائح المجتمع، وإتاحة الفرص لغير القادرين من المتفوقين لاستكمال تعليمهم الجامعي، وفق أعلى المستويات.

وأشار الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إلى أنه سيتم أيضا بناء على التعاون المشترك مع جامعة «دراية» تقديم الدعم للأبحاث العلمية التطبيقية المتميزة في ضوء الخطة البحثية لمؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى إدراج جامعة «دراية» ضمن قائمة الجامعات المشاركة في منح مؤسسة مصر الخير للتعليم الجامعي، وتوفير المنح الدراسية الجزئية للطلاب المنتسبين إلى المؤسسة من خلال برنامج منح التعليم الجامعي.