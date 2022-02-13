إحالة أوراق عامل وزوجته متهمين بالقتل في المنيا إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات المنيا، أوراق عامل وزوجته إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهما شنقا، على خلفية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل، وحددت هيئة المحكمة، دور شهر مارس المقبل، للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

المتهمان تخلصا من المجني عليه للتهرب من سداد ديون

وقررت المحكمة إحالة أوراق القضية رقم 6114 لسنة 2020 جنايات سمالوط غرب، والمقيدة برقم 713 لسنة 2020 كلي شمال المنيا، والمتهم فيها «ص. ف» 40 عاما، عامل مقيم بمركز بني مزار، وزوجته «س. ص»، 35 عاما، ربة منزل، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام عليهما، لاتهامهما بقتل «ح. ح»، مقيم بمركز بني مزار، بهدف التخلص منه، ولعدم سداد ديونهما من خلال 24 إيصال أمانة.

المتهمان وضعا المخدر للمجني عليه في الشاي

ترجع أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة بمقتل شخص على يد عامل وزوجته، وأمر المحامي العام لنيابات شمال المحافظة، بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية، لأنهما بتاريخ 10 يونيو 2020، قاما باستدراج المتهم إلى منزلهما بحجة سداد جزء من الدين، ووضعا له مخدرا في الشاي، وعقب علم المتهم، دخل إلى المرحاض للتخلص من رشفة الشاي، وأثناء خروجه انهال على الأول بسكين جهزته له زوجته، فسقط على الأرض، وكبلته الثانية، وقام الأول بخنقه بحزام وجد بمسرح الجريمة، ثم نقلا جثة المجني عليه إلى مكان العثور عليها، وتشويهها بإشعال النار بها حتى تفحمت على النحو المبين بالتحقيقات.