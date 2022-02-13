محافظ المنيا: تنفيذ 457 مشروعا بمركز أبو قرقاص ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز أبو قرقاص، وذلك لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، والتأكد من الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، إذ يجري تنفيذ 457 مشروعا بمركز أبو قرقاص، بمختلف القطاعات الخدمية.

رافق المحافظ، اللواء محمد عزت رئيس المركز، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، أعضاء جهاز التعمير، مهندسي دار الهندسة، والجهات المعنية.

موقع إنشاء جديد للوحدة الصحية بقرية بني موسى

تفقد المحافظ، الأعمال الإنشائية للمجمع الزراعي والخدمات بقرية ابيوها، ورفع كفاءة الوحدة الصحية بابيوها، وأعمال تطوير البنك الزراعي بابيوها، ومركز شباب ابيوها والذي يشمل سور وملعب وغرفة خلع ملابس، وموقع إنشاء جديد للوحدة الصحية بقرية بني موسى، ومجمع خدمات وزراعي بني موسي، وموقع مركز شباب بني موسى، كما تابع المحافظ، والأعمال الإنشائية لوحدة إسعاف اتليدم، ووحدة الصرف الصحي باتليدم، موجهًا بسرعة إنهاء توصيل شبكات الصرف الصحي للمواطنين.

شدد المحافظ، على المتابعة الميدانية المستمرة والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم، حيث يتم المرور ميدانيا على المشروعات، لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات، مؤكداً أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين، دون تحملهم أي أعباء، وموجهاً بالإشراف والمتابعة من قبل الجهات المختصة على كافة المقاولين المكلفين بالأعمال الجاري تنفيذها لضمان الانتهاء منها على الوجه الأمثل وفى الوقت المحدد.

وجه الأهالي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، للطفرة التي تقدمها مبادرة حياة كريمة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية، مؤكداً حرص الدولة لتحقيق مسار التنمية الشامل وضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

«القاضي» يناشد المواطنين بسرعة تلقي لقاح كورونا

وعلى هامش الجولة، تفقد «القاضي» وحدة تلقي لقاح فيروس كورونا بوحدة طب الأسرة بقرية بني موسي، موجها الشكر للأهالي على وعيهم بأهمية تلقي اللقاح، ومناشداً كافة فئات المواطنين بسرعة التقدم لتلقي اللقاح لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا، كما ناشد المحافظ، المواطنين بسرعة إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية في استقبال المواطنين لإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء.