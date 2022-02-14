افتتاح دوري كرة الهدف للمكفوفين في بني سويف بمشاركة 13 فريقا

أناب محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، المحاسب هاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، لافتتاح فعاليات الدورة المجمعة الثانية للدوري العام المصري لكرة الهدف للمكفوفين، للموسم الرياضي 2021/ 2022، التي تستضيفها محافظة بني سويف خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري، بالصالة المغطاة لنادي متحدي الإعاقة بشرق النيل.

حضر افتتاح البطولة كل من الدكتور أحمد عوين، رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة، وسيد سعد، مدير شؤون الإعاقة بديوان عام المحافظة والمنسق العام للبطولة، ومصطفى إبراهيم، مدير عام الشباب والرياضة، وأحمد محمد ربيع، المدرب العام المساعد لمنتخب مصر لكرة الهدف، إضافة إلى ممثلي الشركة الراعية للبطولة.

توفير كل التيسيرات اللازمة لإنجاح البطولة

وفي كلمته في افتتاح البطولة، نقل المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، تحيات المحافظ لضيوف المحافظة، من قيادات الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، مشيراً إلى توجيهات المحافظ بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لإنجاح البطولة التي تستضيفها بني سويف لأول مرة، ضمن خطتها تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير وغير المسبوق، الذي توليه القيادة السياسية والحكومة في الفترة الحالية لهذه الفئة الهامة من المجتمع.

بني سويف سباقة في تقديم الدعم لذوي الهمم

من جانبه، أعرب سيد سعد، مدير شؤون الإعاقة ومنسق عام البطولة، عن تقديره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لدعمه وموافقته على استضافة البطولة، وهو ما يتسق مع الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة لذوي الإعاقة، الذين يمتلكون إمكانيات وقدرات تسهم في بناء ونهضة الوطن، مشيراً إلى أن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم.

13 فريقاً من 11 محافظة يتنافسون على لقب البطولة

وأضاف «سعد»، أن البطولة، التي تُقام تحت رعاية محافظ بني سويف، يشارك فيها 13 فريقاً، يمثلون 11 محافظة، وهي أندية مبارك لمتحدى الإعاقة ببني سويف، وناصر بأسيوط، والسلام ببنها، والإرادة بطنطا، وأوسيم بالجيزة، ومركز شباب قويسنا، والحرية ببورسعيد، والعزيمة بالإسماعيلية، والسكة الحديد بالزقازيق، والمستقبل بالإسكندرية، وغار حراء بالشرقية، وألعاب دمنهور، ومن المقرر أن تختتم فعاليات البطولة يوم الأربعاء المقبل.