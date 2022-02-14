محافظ بني سويف يوجّه المسؤولين بمتابعة أعمال حياة كريمة ميدانيا

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة سير العمل في مشروعات المبادرة، والوقوف على المعوقات أولا بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

مشروعات الصرف الصحي

وتفقد المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بقرى الوحدة المحلية بقمبش، أثناء زيارته اليوم لمركز ببا، والتي رافقه خلالها محمد جبر معاون المحافظ منسق عام المبادرة ببني سويف، مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، وعدد من التنفيذيين ومسؤولي القطاعات.

وخلال الزيارة، تابع المحافظ سير العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية منيل موسى، والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تحت إشراف جهاز التعمير والإسكان، ضمن 8 مشروعات يتم تنفيذها في قطاع الصرف بقرى «الملاحية، السلطاني، نزلة شريف، طوه، بني أحمد، البكرية بجانب القرية الأم قمبش»، حيث يتكون كل مشروع من محطة رفع وخط طرد وشبكات انحدار.

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محافظ بني سويف يوجّه بالمتابعة الميدانية

ووجّه المحافظ بالمتابعة المستمرة لمستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، والتأكد من أنّها تسير بالشكل المطلوب حسب الجدول الزمني المحدد، لافتا إلى تكليفاته لرؤساء المدن المعنيين ورؤساء القطاعات بالتواجد الميداني بشكل دائم، والتنسيق مع منسقي المبادرة الرئاسية، للوقوف على المستجدات أولًا بأول، وتذليل العقبات التي قد تواجه سير الأعمال بأسرع وقت ممكن.