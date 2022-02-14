محافظ بني سويف يتابع مشرعات «حياة كريمة» في قرى ببا وناصر

وجًه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأهمية المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولاً بأول، لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مع تأكيد تكليف كل القطاعات بإرسال تقارير أسبوعية، كل فيما يخصه، متضمناً نسب التنفيذ والإنجاز والحلول والبدائل المقترحة، لتسهيل أعمال تنفيذ المشروعات.

تنمية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية

وأشار محافظ بني سويف، في بيان مساء اليوم الاثنين، إلى أهمية المبادرة التي تستهدف تحقيق تنمية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية، التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، منوهًا تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة للبرنامج، الذي يستهدف إحداث تطوير في كل التجمعات الريفية بالقرى المدرجة بالمشروع القومي لتطويرالريف المصري، لإحداث نقلة كبيرة في جميع الخدمات وكل القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

تذليل المعوقات لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بني سويف بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي ببا وناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى، فيما يتعلق بنسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، ومناقشة الحلول والبدائل لتذليل أية معوقات لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة.

شهد الاجتماع كل من الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، ومحمد جبر، معاون المحافظ ومنسق عام المبادرة ببني سويف، والعميد أحمد عبد الفتاح، رئيس جهاز تعمير بني سويف، ومنسقي المبادرة، ومسؤولي القطاعات والأجهزة التنفيذية المشاركة في التنفيذ، وأعضاء لجنة التنمية المتكاملة.

تنفيذ 1600 مشروع في 12 قطاعاً خدمياً وحيوياً

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المشروعات المستهدف تنفيذها في المبادرة، والتي تبلغ نحو 1600 مشروع، في أكثر من 12 قطاعاً من القطاعات الحيوية والخدمية، من مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والري والصحة والشباب والرياضة والمجمعات الحكومية الخدمية والكهرباء والري والسكن الكريم والطرق وتحسين البيئة، حيث تشمل المرحلة الأولى من المبادرة 46 قرية بمركز ببا، و20 قرية بمركز ناصر.

وأشار البيان إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعاً بقرى مركز ببا، فيما يبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 402 مشروع، منها 39 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي، و216 مشروعاً في قطاع مياه الشرب، و36 مشروعاً في قطاع التعليم، و19 مشروعاً في الري، و6 مشروعات في قطاع الصحة، و20 مشروعاً في قطاع الشباب والرياضة، و12 من المجمعات الخدمية والزراعية، و3 مشروعات في الغاز الطبيعي، و5 في مرفق الإسعاف، و46 مشروعاً في قطاع الكهرباء.

وفي مركز ناصر، تم الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعاً، فيما يبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها أكثر من 350 مشروعاً، منها 26 مشروعاً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، و8 مشروعات في القطاع الصحي، و11 مشروعاً في قطاع الشباب والرياضة، و26 مشروعاً في قطاع التعليم، و10 مشروعات في مرفق الإسعاف، و23 مشروعاً في قطاع الري، و240 مشروعاً في قطاع الكهرباء، إلى جانب 12 مجمعاً حكومياً خدمياً وزراعياً.