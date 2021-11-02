محافظ البحيرة: 76 مشروعا في قطاع الصحة بتكلفة 2 ملياري جنيه

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن الدولة دعمت القطاع الصحي بالبحيرة خلال الفترة من 2018 وحتى 2021 بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و300 مليون جنيه.

تنفيذ عدد من المشاريع

وأشار محافظ البحيرة أن المشروعات المنفذة عبارة عن 76 مشروعا في قطاع الصحة بلغت تكلفتها الإجمالية ملياري جنيه ، و53 مشروعًا تم الإنتهاء منها بتكلفة مليار و600 مليون جنيه إلى جانب 23 مشروعًا جاري العمل بها بتكلفة 400 مليون جنيه.

تنفيذ مبادرات رئاسية

وتابع «آمنة»، في بيان صحفي، أنه يتم تنفيذ عدد 8 مبادرات رئاسية استفاد منها 6 ملايين و200 ألف مواطن كان أبرزها مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة علاج الأنيميا والسمنة وقصر القامة والخطة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وعمل مسح فيروس سي لطلبة المرحلة الإعدادية وأخيرا برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن.

أمصال وعلاج بمليار جنيه

كما يتم صرف أمصال وعلاج على نفقة الدولة بتكلفة مليار جنيه فضلا عن تفعيل دور المشاركات المجتمعية بالمستشفيات والتى تمثلت فى توفير أدوية وإنشاء مباني وتوريد مستلزمات وأجهزة طبية بتكلفة إجمالية بلغت 301 مليون جنيه.

افتتاح المعهد الطبي

وأشار المحافظ على أن قطاع الصحة شهد خلال الفترة افتتاح عددا من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس أبرزها المعهد الطبي القومي بدمنهور وهو من أكبر الصروح الطبية الجديدة بالمحافظة، والمستشفى العسكري بدمنهور بتكلفة تجاوزت المليار جنيه.

حجر أساس مستشفى الجامعة

كما تم وضع حجر الأساس لمبنى مستشفى الجامعة وكلية الطب بجامعة دمنهور على مساحة 4500م بتكلفة تتجاوز مليار و250 مليون جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في المشروعات القومية مشيراً إلى خطة الدولة لتحقيق تطوير شامل في كافه مناحي الحياة خاصة فى قطاع الصحة .