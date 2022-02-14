أمن الجيزة ينهي خصومة ثأرية بين 3 عائلات في البدرشين.. تعود إلى 2015

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إنهاء خصومة ثأرية بين 3 عائلات بقرية العزيزية في البدرشين، جنوب المحافظة، بالتنسيق مع لجنة المصالحات، حيث تم إعداد جلسة الصلح بنادي النيل في البدرشين، وشهدت الجلسة تقديم الكفن، وتم إنهاء النزاع بين العائلات المتنازعة.

وأشرف على إنهاء الخصومة الثأرية بين العائلات المتخاصمة، اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، حيث تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على إنهاء الخصومة الثأرية التي بدأت سنة 2015، بوقوع جريمة قتل، وتم ضبط المتهمين بارتكابها، وبعد مرور 7 سنوات على الحادث، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع لجنة المصالحات من التوفيق والصلح بين الأطراف التي تجمعهم الخصومة، وهم عائلات الحاكم وأبو طرطور، وأبو عوض.

وأشرف على تأمين الجلسة وحضورها العقيد شهام بهجت مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد محمد نشأت مأمور مركز البدرشين، والمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز البدرشين، وانتهت جلسة الصلح بتقديم الكفن وإنهاء الخصومة