الجيزة تستكمل رصف محاور البدرشين والحوامدية ومنشأة القناطر والعمرانية

تنفذ محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعدداً من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين في إطار تنفيذ الخطه الإستثمارية للعام المالي الجاري.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة منشاة القناطر في تنفيذ اعمال رصف طريق سقاره السياحى ونسب الانجاز به بالاضافه الى إزالة البروز والتعديات لتوسعة شارع المحكمة القديمة بمدينة البدرشين وذلك استعدادا لرصفه الي جانب متابعة اعمال توسعة وازاله التعديات بشارع عباس عنانى وذلك استكمالا لمخططات الرصف والتطوير التي بشهدها عدداً من القطاعات بنطاق مركز البدرشين خلال العام المالي الجاري .

كما تابع محافظ الجيزة أعمال ازاله التعديات والتوسعه وانشاء القواعد الخرسانية لأعمدة الإنارة بشارع النزهه بمدينة الحوامدية تمهيدا لرصف وتطوير الطريق الي جانب وضع طبقه الرصف الرابطه بشارع الجمهورية .

وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة منشاة القناطر في تنفيذ أعمال وضع الطبقه السطحيه من الاسفلت بشارع المدرسه الثانوى بالمدينة والشوارع الخلفيه بمدينة الاحلام .

كما اطلع محافظ الجيزة علي نسب تنفيذ عدداً من مشروعات الرصف بحي العمرانية والتي شملت تنفيذ الطبقه الاسفلتيه السطحية بشارع صبحي المحامي واستئناف اعمال الرصف بشارع الهنيدي و الانتهاء من فرد الطبقه الاسفلتيه السطحية بشوارع السادات و عمر ابن أبي ربيعه في اطار تنفيذ أعمال الرصف والتطوير لعددا من متفرعات شارع الأهرام .