تشريح جثتي مسن وزوجته عثر عليهما مصابين بطلقات نارية في البدرشين

انتهى الطب الشرعي، اليوم الثلاثاء، من إجراء الصفة التشريحية لـ جثتي مسن وزوجته عثر عليهما داخل منزلهما في دائرة مركز شرطة البدرشين، لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية في الوفاه من عدمه، وذلك بناءً على قرار النيابة العامة بالتشريح وإعداد تقرير عن سبب الوفاة.

وقال مصدر بالطب الشرعي إن مشرحة زينهم استلمت، مساء أمس الإثنين، جثتي مسن، 67 عاما، وزوجته، 45 عاما، من مركز البدرشين، مضيفا أنه تبين من خلال التشريح إصابة الزوجة بـ 4 طلقات نارية، بينما الزوج مصاب بطلقتين، وجار كتابة تقرير الصفة التشريحية وإرساله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بداية الواقعة

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا بالعثور على جثتي مسن وزوجته مصابين بطلقات نارية داخل منزلهما، وبالانتقال تبين العثور علي جثتي المسن وزوجته على سرير غرفة نومهما، كما تبين وجود سلاح ناري غير مرخص بجوار الجثتين، وتم نقلهما إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وصرحت بالدفن.

إجراء تحريات حول الواقعة

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ على السلاح الناري وإرساله إلى الطب الشرعي لفحصه وإعداد تقرير حول ما إذا كان السلاح المستخدم في الواقعة من عدمه، وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة التى شهدت الواقعة، تمهيدا لتفريغها لبيان هل الكاميرات رصدت دخول أو خروج أي شخص في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة.