حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 15-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يبدأ برج الحوت من مواليد 19 فبراير حتى مواليد 20 مارس، وبرج الحوت يحتل الترتيب الأخير بين الأبراج الفلكية ورمزه سمكتان تسبحان في اتجاه معاكس، ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان أحمد السقا والفنانة دينا الشربيني، والمغنية هيفاء وهبي والمطرب صابر الرباعي والفنانة يسرا، والمطربة نجوى كرم.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

تنصحك خبيرة الفلك عبير فؤاد بضرورة تنظيم الجهود والاسترخاء، حيث إن الضغط في عملك قد يجعلك تحقق نتيجة عكسية ولا تتطور في عملك، لذا عليك أن تعمل في صمت وتنظم جهودك لتحقق نجاحا كبيرا في حياتك المهنية، وتنال رضا مديرك في العمل وفق حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

إعلان الخطط قد يسبب خسارة كبيرة لك، لذا من الأفضل أن تعلن خططك للغير وعليك أن تكون كتوما بدرجة أكبر لكي تحقق ما تريد، وعليك أيضا تجنب الزهو بنفسك حتى لا تتسبب في غضب أحبائك وأصدقائك وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير.

مواصفات برج الحوت

ويتميز مولود برج الحوت بالخيال الواسع فهو لديه قدرة كبيرة على الإبداع والابتكار في اقتراح أفكار مميزة عن الغير مما يجعله ناجح بدرجة كبيرة في الوظائف التي تحتاج لأفكار وإبداع كما أنه حساس بدرجة كبيرة مما يجعله يتعاطف مع الغير بدرجة كبيرة، كما أنه يتسم بالكرم الشديد فهو سخي على كل المستويات، وعلى الجانب الآخر مولود برج الثور كسول فهو يكره القيام بأي نشاط بدني مرهق، كما أنه يفكر بتشاؤم وسلبية في مختلف مواقف الحياة.

ويتوافق مولود برج الحوت مع مولود برج الثور حيث إن العلاقة بينهما تكون ناجحة جدا وتحقق السعادة للطرفين حيث أن الحوت برج خيالي أما مولود برج الثور عملي وملتزم بدرجة كبيرة مما يجعلهما في علاقة ناجحة معا.

كما أن العلاقة بين مولود برج العقرب وبرج الحوت مثالية بدرجة كبيرة حيث إن كلاهما ضمن فئة الأبراج المائية مما يجعلهما متوافقين بدرجة كبيرة.