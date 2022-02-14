حظك اليوم برج الدلو الاثنين 14-2-2022 مهنيا وعاطفيا في عيد الحب

معروف عن مواليد برج الدلو أنهم يفضلون الهدايا الشخصية التي تناسب احتياجاتهم، وكذلك الاحتفالات البسيطة والهادئة داخل المنزل أو في كمان هادئ يناسب طبيعتهم، لذلك فأن الهدايا المناسبة لهم في عيد الحب يجب أن تكون تلاءم شخصياتهم.

الحب عند مواليد الدلو

الارتباط بأحد شخصيات مواليد برج الدلو سواء رجل أو امرأة ليس سهلا على الإطلاق، لكنهم لا يسمحون للمشاعر بالسيطرة عليهم، بل يحكمون العقل أيضا، كما أنهم يحتاجون لوقت طويل حتى يمكنهم الثقة في الطرف الآخر.

ومواليد هذا البرج من الشخصيات الكتومة التي ترفض الإفصاح عما يضايقها، وتتوقع من الآخرين اكتشاف هذا، ومع ذلك فهم يقدسون الاستقرار والحياة الأسرية الهادئة.

صفات مواليد برج الدلو

وعلى المستوى المهني فإن أصحاب هذا البرج معرفون بحبهم التلقائي للعمل، وتطوير مهاراتهم العملية طوال الوقت، حتى وإن كان على حساب حياتهم الشخصية، وهم يجيدون إدارة الأموال، ويدركون أن الانجازات الكبيرة لا يمكن تحقيقها إلا على المدي البعيد.

وفي عيد الحب، يقدم موقع بوابة «الوطن» لمواليد برج الدلو حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي في الفلانتين، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تنصح الفلك اليوم مواليد برج الدلو بضرورة الانتباه تنتبه لحقوقهم ولردود أفعالهم بسبب مواجهة القمر، التي قد تصيبهم بالتشوش الذهني.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وعلى المستوى العاطفي تري عبير فؤاد، إن علاقة مواليد برج الدلو بمن يحبون أو بشريك حياتهم معرضة للتوتر، لذا تنصحهم بالحفاظ على هدوئهم.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو، وكريستيان بيل، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة الإماراتية أحلام والفنان السوري تيم حسن، والفنانة العالمية شاكيرا، وأوبرا وينفري، الفنان المصري الراحل نجيب الريحاني، والفنانة ماري منيب، واللاعب المصري رمضان صبحي، واللاعب لويس سواريز، وجيرارد بيكيه، والإعلامية أوبرا وينفري.