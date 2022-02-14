حظك اليوم برج الحوت الاثنين 14-2-2022 مهنيا وعاطفيا في عيد الحب

يتسم مواليد برج الحوت بالبطء في اتخاذ القرارات، لذلك فهم لا يستطيعون التعبير عن محبتهم، ومع ذلك هم رومانسيون وعاطفيون لأبعد حد، لذلك كثير منهم ينتظر عيد الحب كمناسبة للتعبير عن مشاعرهم للطرف الآخر.

ولأن مواليد هذا البرج يميلون للبساطة، فهم يسعدون بالهدايا مهما كانت بسيطة، فيكفي أن يحصلوا على وردة بسيطة ممن يحبون حتى يصبحوا في قمة السعادة اليومية.

صفات مواليد برج الحوت

ومواليد برج الحوت من الشخصيات العاطفية، لذلك هم يرتبطون بالماضي والأسرة بشكل كبيرة، كما أنهم يهتمون بأدق التفاصيل مهما كانت بسيطة، وبالرغم من هذا يمكنهم غض النظر عما يضايقهم إذا كانوا يحترمون أو يشعرون بطيبة الطرف الآخر.

ويميل مواليد هذا البرج للتحدث والثرثرة عن كل ما يشغل باله مع من يحبهم، ما يجعلهم في كثير من الأحيان شخصيات مملة، وتكون عقبة في التعامل معه، كما انه يميل للدفء العائلي وتكون عائلة صغيرة.

وفي عيد الحب، يقدم موقع بوابة «الوطن» لمواليد برج الحوت حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي في الفلانتين، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن مولود برج الحوت اليوم، يكون القمر في منزل الصحة يساعدك اليوم على تنظيم جهودك وأولوياتك ويمنحك طاقة وحيوية وسيعود عليك ذلك بالنفع.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وعلى المستوى العاطفي، يكون كوكبا فينوس وعطارد في منزل الأصدقاء يمنحانك قدرة على التأثير فيمن حولك وتتواصل جيدا معهم.

مشاهير برج الحوت

ومن أشهر مواليد برج الحوت، الملحن والموسيقار محمد الموجي، والفنان الهندي عامر خان، والممثل المصري خالد زكي، والراقصة تحية كاريوكا، وسلوى خطاب، والفنان صابر الرباعي، والعالمة المصرية سميرة موسى، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة ليلي طاهر، والممثلة حلا شيحة، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان المصري ماجد المصري الفنانة دينا الشربيني.