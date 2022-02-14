حظك اليوم برج العقرب الاثنين 14-02-2022 مهنيا وعاطفيا

هناك صفات عديدة يمتلكها مواليد برج العقرب، وكذلك عيوب أيضا، منها أنهم أشخاص غامضون ولا أحد يفهم ما يفكرون به مهما كانوا مقربين لهم، ولا يستطيع أحد كسر هذا الغموض والتسلل إلى حياتهم، أو التعرّف على شخصِيتهم الحقيقية.

صفات عامة لمواليد برج العقرب

مولود برج العقرب لا يتوانى عن البحث عن الحقيقة وإيجاد تفسير وسبب لكل ما يدور بداخله ويمر به، فهو شخص لا يتوقف عن التفكير وربط الأمور ببعضها حتى يجد طرف الخيط مثلما يقولون.

من صفات مولود هذا البرج أيضًا، أنه واثق بشدّة من نفسه لدرجة أنّه قد يبدو مغرور، وهو شخص اجتماعي يستمتع في القيام بالكثير من الأنشطة والمغامرات الفردية لوحده، كما يمتلك إرادة قوية جداً، ولا ينهزم بسهولة، ولديه جاذبية كبيرة، وهو صاحب شخصيات هادئة ورزينة، لكن هدوؤه لا يخلو من العصبية والصراخ أحياناً.

مواليد برج العقرب يكرهون الكذب ولا يغفرون لمن يكذب عليهم ويخدعهم، ولا يحبون المجاملات المنمقة، ولا يعجبهم أي شيءٍ بسهولة ولديهم ذكاء حاد، وذاكرة قوية جداً، كما أنهم عميقون ومتطرفون جداً، ولا يقبلون بالحلول الوسط.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

يطالبك علم الفلك والأبراج اليوم بأن تتوخى الحذر، فوجود القمر في وضع معاكس يحتم عليك ألا تبالغ في عنادك واصبر.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على المستوى العاطفي والصحي، يقول لك بأنه يجب عليك أن تكون هادئا، فحاول ذلك مهما تعرضت للاستفزاز والأمور التي تزعجك.

عيوب برج العقرب

من أبرز عيوب مواليد برج العقرب حب التملك والغيرة من الأشخاص الذين ينجحون والغيرة على أحبائهم أيضا، فهم لا يقبلون مُشاركة الأشخاص في حياتهم مع أحد آخر أبداً ولا يعطون الفرصة لأحبائهم للانطلاق بعيدا عنهم فهم يحبون التحكم في الآخرين.

ومن عيوبهم أيضا الكتمان والغموض، فهم لا يكشفون الكثير عن أنفسهم للآخرين؛ لتأمين الحماية لأنفُسهم، ومن عيوبهم أيضا حب الانتقام والسعى لذلك وعدم التوقف عنه مهما مر الوقت والزمان، حتى يردون الأذى لمن تسبب في حزنهم.

عظماء برج العقرب

من أبرز مشاهير برج العقرب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ورجل الأعمال بيل جيتس و الرسام العاملي بابلو بيكاسو. ريتشارد بيرتون، ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.