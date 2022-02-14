حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 14-02-2022 مهنيا وعاطفيا في عيد الحب

يحتفل العشاق والمحبون بعيد الحب المعروف عالميًا بـ«الفلانتين»، اليوم الاثنين، لذا يبحث البعض عن حظك اليوم خلال هذا اليوم، حتى يمكنهم معرفة تأثير الأبراج على تحركاتهم خلال اليوم، حتى وإن كان على سبيل المثال.

وفي يوم عيد الحب، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية اليومية، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل وتوقعات الأبراج الأربعاء 14 فبراير

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، رغم إن برج الحمل يعانون من الضغوط، اليوم يغمرك الفلك بكل الخير ويدفعك للقيام باستثمار أو نشاط مالي، بينما على المستوى العاطفي، القمر في منزل الحب يجعلك عاطفيا وتستعيد تفاؤلك.. تخيم عليك الرومانسية، وقد يمدك القمر بعواطف جياشة تساعدك على الإصلاح.

حظك اليوم برج الثور وتوقعات الأبراج الأربعاء 14 فبراير

أما مواليد برج الثور، فمهنيًا، يكون القمر معاكس في منزلك الرابع.. لا تستسلم للقلق وهدئ من روعك لتحسن التصرف، وعلى المستوى العاطفي، الوضع الفلكي يدفعك للتعنت والرغبة في فرض آرائك، وينصحك الفلك أن تسترخي ولا تدع الروح التشاؤمية تسيطر عليك.

حظك اليوم برج الجوزاء وتوقعات الأبراج الأربعاء 14 فبراير

بينما أصحاب برج الجوزاء، فعليًا ومهنيًا: الوضع الفلكي يساعدك على تنظيم أفكارك، ويمنحك سرعة بديهة ويقظة وقدرة كبيرة على الإقناع والتفاوض، وعلى المستوى العاطفي، القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم نحو أن تكون أكثر اقترابا ممن حولك وممن تحب.

حظك اليوم برج السرطان وتوقعات الأبراج الأربعاء 14 فبراير

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن أصحاب برج السرطان، يكون القمر في منزلك الثاني يجعلك مشتتا بعض الشيء، وعليك أن تراجع خطواتك جيدا، بينما عاطفيًا، تنصحك الأبراج بأن اليوم اعتنِ بأقوالك وحافظ على مشاعر من حولك.

حظك اليوم برج الأسد وتوقعات الأبراج الأربعاء 14 فبراير

وتتوقع عبير لمواليد برج الأسد على المستوى المهني، القمر في برجك يمنحك كاريزما تستغلها لتحقق نجاحا، بينما عاطفيًا اليوم مناسب للدراسة والتأمل و لإعادة حساباتك ومراجعة تجاربك السابقة.

حظك اليوم برج العذراء وتوقعات الأبراج الأربعاء 14 فبراير

بينما مهنيًا يكون حظ مواليد برج العذراء في عيد الحب كالآتي: يطالبك الفلك بالحذر، وعدم الإعلان عن خططك ومن المهم أن تبتعد عن الزهو بنفسك، بينما عاطفيًا، اليوم مناسب للدراسة والتأمل و لإعادة حساباتك ومراجعة تجاربك السابقة.

حظك اليوم برج الميزان وتوقعات الأبراج الأربعاء 14 فبراير

بينما مواليد برج الميزان، على المستوى المهني، القمر في منزل المشروعات يساعدك على تنمية أعمال أو مشاريع وقد يقف بجانبك المخلصون وتشعر بالامتنان لهم، وعلى المستوى العاطفي، تشعر بالارتياح ويدعمك الأصدقاء ويحيط بك الأحباء.

حظك اليوم برج العقرب وتوقعات الأبراج الأربعاء 14 فبراير

ولمواليد برج العقرب، فإنه على المستوى المهني، القمر في وضع معاكس، وعليك اليوم ألا تبالغ في عنادك واصبر، بينما على المستوى العاطفي، حاول اليوم أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

حظك اليوم برج القوس وتوقعات الأبراج الأربعاء 14 فبراير

في عيد الحب، يكون مولود برج القوس ماليا القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بقدرة كبيرة على الإبهار، وهناك فرصة لتحقيق مكاسب وتطور، بينما على المستوى العاطفي تري عبير أن الوضع الفلكي يمنحك ذلك مشاعر إيجابية وطاقة ونشاطا.

حظك اليوم برج الجدي وتوقعات الأبراج الأربعاء 14 فبراير

وبشان برج الجدي اليوم، فتقول خبيرة الأبراج إنه على المستوى المهني القمر في منزل المدخرات يمنحك ازدهارا وموهبة في إدارة أعمالك ونفقاتك بحكمة، بينما عاطفيا واجتماعيا فإن فينوس وعطارد في برجك يمنحانك إشراقة وحضورا أخاذا، وتتمتع بالطاقة واليقظة، ويساعدك ذلك على توطيد علاقاتك.

حظك اليوم برج الدلو وتوقعات الأبراج الأربعاء 14 فبراير

وأصحاب برج هذا الشهر الدلو، فتنصحهم خبيرة الأبراج على المستوى المهني والاجتماعي، الوضع الفلكي يطالبك اليوم، أن تنتبه لحقوقك ولردود أفعالك.. مواجهة القمر قد تصيبك بالتشوش الذهني، بينما على المستوى العاطفي، فإن إن علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك معرضة للتوتر، حافظ على هدوئك.

حظك اليوم برج الحوت وتوقعات الأبراج الأربعاء 14 فبراير

وأخيرا ينصح أصحاب الحوت مهنيا واجتماعيا، بأن القمر في منزل الصحة يساعدك اليوم، على تنظيم جهودك وأولوياتك ويمنحك طاقة وحيوية وسيعود عليك ذلك بالنفع، بينما عاطفيا واجتماعيا فإن فينوس وعطارد في منزل الأصدقاء، يمنحانك قدرة على التأثير فيمن حولك، وتتواصل جيدا معهم.