«الصحة» توفر عقار مولنوبيرافير لعلاج كورونا داخل صيدلية الإسعاف

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، اليوم، عن توفير عقار مولنوبيرافير في صيدلية الإسعاف، مشيرا إلى أن العقار عبارة عن أربع كبسولات 200 مجم، ويؤخذ كل 12 ساعة لمدة 5 أيام، لافتا إلى أن العقار يُعطى للحالات البسيطة والمتوسطة في الأسبوع الأول من الإصابة، ويساهم كثيرا في رفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا.

مصر أول دولة بالشرق الأوسط تصنع مولنوبيرافير

تابع المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هيئة الدواء المصرية، وافقت على عقار مولنوبيرافير، ومصر تعتبر أول دولة في الشرق الأوسط، تصنع هذا الدواء، لافتا إلى تصنيعه في شركة إيفا فارما، التي ساهمت كثيرا في جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوفير الأدوية بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

625 جنيها سعر العبوة داخل الصيدليات

أضاف المصدر، أن سعر العبوة 625 جنيها داخل الصيدليات، مؤكدا أنه يصرف بروشتة، حتى لا يساء استخدامه، مؤكدا أن جميع أدوية كورونا وغيرها، لا بد من الرجوع للطبيب المختص أو المشرف على الحالة، لأن الإسراف في أي أدوية، يأتي بنتائج عكسية، وكورونا أثبت أن لديه عشوائية في تناول الأدوية بصفة عامة.

معظم حالات كورونا داخل المستشفيات غير حاصلة على اللقاح

أوضح المصدر، أن الفترة الحالية معظم الحالات الموجودة داخل المستشفيات غير حاصلة على لقاحات كورونا، ومعظمها من أصحاب الأمراض المزمنة، مناشدا المواطنين بضرورة الحصول على اللقاحات للحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من خطة الدولة الموضوعة، وهي تطعيم 70% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مصر لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي.