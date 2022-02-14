شريفة ماهر: «ولادي مش معترفين ببنتي الصغيرة وخدوا حقها»

قالت الفنانة شريفة ماهر، إنها لا يمكن أن تدعو لأولادها خاصة وأنهم اشترطوا عليها أن تتنازل عن عقار تملكه، مضيفة: «مش عاوزين يعترفوا بأختهم الصغيرة، وخدوا حقها وجابوا لها حالة نفسية، كرهوني في الفلوس اللى عاملين عليها مشاكل»

شريفة ماهر: ابنى استولى على شقتي في جاردن سيتي

وأوضحت «ماهر» خلال استضافتها في برنامج بنت البلد، مع الإعلامية نشوى مصطفى، المذاع على فضائية صدى البلد، أن ابنها استولى على شقتها في جاردن سيتي، وعلى مكونات الشقة، وأخذ مقبرتها بالقوة وباعها دون موافقتها، لافتة إلى أنها كتبت عمارة جاردن سيتي وعمارة بالإسكندرية بِاسم زوجها السابق بالرغم من أنها دفعت ثمنها بالكامل.

500 ألف جنيه ثمن بيع العمارة

وأشارت «ماهر» إلى أن نجلها باع عمارة الإسكندرية بـ500 ألف جنيه دون أن يعطيها أي شيء من ثمنها، لافتة إلى أنه بعد أن باع مقبرتها أصبحت لا تملك مكانا تدفن فيه بعد موتها.

وأردفت الفنانة شريفة ماهر، أنها تدعو لزوج ابنتها لأنه أفضل من أولادها ولم يتسبب لها في أي أذى، مشيرة إلى أن ابنتها الصغرى هي التي ترعاها وتخدمها، موضحة أن الطبيب الذي تولى توليدها أعطاها شهادة بأنها ابنتها، وأظهرتها أمام أبنائها حينما أنكروها.