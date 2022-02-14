تطوروات كورونا في السويد.. رفع الإغلاق وتوصيات بجرعة رابعة

رغم انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في السويد، إلاّ أنّ وزارة الصحة السويدية، أعلنت أنّها بصدد إعطاء جرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا للمسنين الذين تخطت أعمارهم الثمانين عاما، وذلك بحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

توصيات بجرعة رابعة لفيروس كورونا

وقالت السلطات في السويد، إنّ القرار متوجه نحو المسنين الذين يقيمون في دور التمريض، كما يشمل أيضاً الأشخاص الذين يخضعون لرعاية طبية منزلية، وبحسب عالم الأوبئة الأبرز في السويد أندرس تيغنيل، فإن وكالة الصحة العامة السويدية، أصدرت بيانا قالت فيه، إن الجرعة الرابعة تعزز الحماية ضد حدوث إصابة شديدة، جراء التعرض للعدوى بفيروس كورونا المستجد.

تعليق الإغلاق العام في السويد

ورغم الجائحة التي أرقت العالم فإن السويد تعد أقل الدول الأوروبية من حيث تطبيق الإغلاق الشامل، كما فعلت العديد من الدول الأخرى بعد تفشي الإصابة بالفيروس، واعتمدت البلاد حينها على المسؤولية الفردية في التصدي للوباء.

ويذكر أنّ السويد سجلت معدل وفيات عالٍ مقارنة بالدول الإسكندنافية، وذلك على الرغم من الإغلاق الذي فرضته مقارنة بغيرها التي سجلت معدلات إصابة تعد منخفضة للغاية.

وبحسب أحدث التقارير التي رصدتها السويد، بلغ عدد الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي، 15.946 حالة، ويشار إلى أنّه في وقت سابق، أعلنت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون، أنّ حكومة بلادها بصدد إلغاء جميع القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي بدأت في تنفيذه بشكل تدريجي بداية من أواخر الأسبوع الماضي، ويذكر أنّ ذلك القرار جاء نظرًا لارتفاع معدل التطعيم والسيطرة على الوضع بالمستشفيات على الرغم من الزيادة الكبيرة في الإصابات.