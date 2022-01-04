حصيلة إصابات قياسية بكورونا في السويد.. والملك والملكة بين المصابين

أعلنت السويد اليوم تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الوباء، فيما أعلن القصر الملكي السويدي أن الملك والملكة بين المصابين، رغم تلقيهما للجرعة التعزيزية الثالثة.

11 ألف إصابة يومية بكورونا

وذكرت وزارة الصحة السويدية، اليوم، الثلاثاء، أنه تم تسجيل 11 ألفا و507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ ظهور الوباء، في ظل مواجهتها لموجة وبائية رابعة.

وارتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في السويد منذ بداية الجائحة إلى مليون و357 ألفا و753 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي حتى اليوم 15 ألفا و286 وفاة، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفقًا لصحيفة (أفتون بلادت) السويدية.

إصابة ملك وملكة السويد

جاء ذلك في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام أوروبية عن القصر الملكي في السويد، أن الملك كارل السادس عشر غوستاف وزوجته الملكة سيلفيا، ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.

وذكر البيان الصادر عن القصر الملكي السويدي، أن الملك والملكة، اللذين تلقيا الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا، مريضان بشكل خفيف ويتمتعان بصحة جيدة في ظل هذه الظروف.

وكانت السلطات الصحية قد كشفت في نهاية العام الفائت 2021، عن رقم قياسي يومي مرتفع للأشخاص المصابين بفيروس كورونا في السويد، حيث سجلت أكثر من 11.5 ألف إصابة.