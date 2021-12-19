المصريون بالإمارات: نشعر بالفخر بعد زيارة ملك السويد لجناحنا بـ«إكسبو 2020»

أجرى ملك السويد «كارل جوستاف»، جولة للجناح المصري بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، منذ أيام، وأبدى إعجابه الشديد بالتراث المصري، والجهود الضخمة التي تبذلها الدولة المصرية لإبراز تاريخها، إذ حرص على أن يكون جناح مصر في مقدمة جولته بالمعرض.

اعتزاز المصريين بالإمارات بالتراث المصري

تعليقًا على إعجاب ملك السويد بمعرض مصر، يقول المهندس جمال الألفي، أمين صندوق الاتحاد الدولي بالخارج، إن الجالية المصرية بالإمارات في غاية الفخر والاعتزاز بزيارة ملك السويد وانبهاره بالتراث والحضارة المصرية المعروضة في «إكسبو 2020» بدبي، وعلّق: «شعرنا بالفخر والاعتزاز بمصريتنا وحضارتنا المصرية القديمة، وخاصةً بسبب شدة ولع جوستاف بتابوت الكاهن بسماتيك».

وأوضح «الألفي» في تصريحات لـ«الوطن» أن التاتوب تم اكتشافه العام الماضي في منطقة سقارة، وهو مصنوع من الخشب ويأخذ الشكل الآدمي، فذلك التمثال يمثل دعاية كبيرة للسياحة المصرية، مشيرًا إلى أن معرض «إكسبو 2020»، يعتبر حدث عالمي تستضيفه دولة الإمارات الشقيقة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويقام المعرض تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي

في وقت سابق، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن عدد الدول المشاركة في المعرض قد تصل إلى أكثر من 195 دولة، ما يشير إلى أن المعرض سيكون منصة شاملة لدفع عجلة نمو أعمال الرواد والشركات الناشئة في الإمارات والمنطقة العربية بأجمعها.

وأوضحت «جامع» خلال تصريحات صحفية، أن مصر حريصة على بذل أكبر مجهود لعكس الحضارة المصرية الأصيلة؛ لتحقيق رؤية مصر المستقبلية، لذا تستهدف الدولة المصرية أن يكون جناحها ضمن أحد أبرز الأجنحة في المعرض، بفضل ما تتمتع به مصر من حضارة وتراث عريق.