وزير الخارجية: مصر تسعى إلى خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم، الأمينة التنفيذية لاتفاقية «باتريسيا إسبينوزا»، وذلك في إطار التحضير لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين للمؤتمر COP27.

مصر تبني على مخرجات قمة جلاسكو

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أثنى على دور السكرتارية في إنجاح مؤتمر COP26 بجلاسكو، مشيراً إلى أن مصر تستغل الزخم ومخرجات المؤتمر للبناء عليها فيCOP27، ومن ثم التطلع للعمل مع سكرتارية الاتفاقية خلال الفترة القادمة لإنجاح هذه الدورة.

كما أطلع الوزير الأمينة التنفيذية على الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الوطنية التي تم تشكيلها للتحضير لاستضافة المؤتمر.

التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ

وأضاف حافظ أن الوزير شكري أشار إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مصر في الدورة المقبلة للمؤتمر كمنعطف دقيق في قيادة العمل الدولي في مجال مكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى اعتزام مصر العمل على تحقيق التطلعات المنوطة بالمؤتمر القادم من خلال تفعيل الالتزامات والتعهدات في هذا الشأن، لا سيما ما يتعلق بجهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتمويل مساعي الدول النامية لبناء القدرة على تحملها ولتنفيذ التزاماتها ذات الصلة، فضلًا عن اتخاذ خطوات فعلية اتصالًا بالإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.

ومن جانبها، وجهت الأمينة التنفيذية الشكر على الجهود التي تبذلها مصر لإنجاح المؤتمر القادم، مؤكدة تطلع السكرتارية لاستمرار العمل مع مصر من أجل خروج COP27 بالنتائج المرجوة في هذا الشأن.