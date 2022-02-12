سامح شكري: نأمل في زيادة التعاون مع ألمانيا بمجال التعليم   

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تثمن كثيرًا علاقات التعاون القائمة مع ألمانيا، وهي علاقات تاريخية ونحتفل هذا العام بـ70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف «شكري» خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أنه خلال السبع سنوات الماضية كان لهذا التعاون آثاره الإيجابية على جهود وخطط مصر التنموية وخطة الإصلاح الاقتصادي والشركات الألمانية ساهمت في كثير من القطاعات مثل الطاقة والنقل وغير ذلك، ونأمل بأن تزيد رقعة التعاون في مجال التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي.

مجالات واسعة للتعاون

وأكد على أن هناك مجالات واسعة للتعاون نسعى مع الجانب الألماني لاستكشافها والعمل على توثيقها على أرضية المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن هذه العلاقات كانت لها عوائدها الإيجابية بالنسبة للبلدين.

وأشار إلى أن قضية تغير المناخ واستضافة مصر لقمة المناخ يشكل أرضية قوية للتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، فهم من المجموعات التفاوضية المهمة في إطار المؤتمر والسعي والهدف مشترك في إطار إنجاح المؤتمر من أجل الحفاظ على بيئة مشتركة للإنسانية والخروج بمزيد من تنفيذ الالتزامات التي قطعها أعضاء المجتمع الدولي لتناول قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة للأجيال المقبلة.