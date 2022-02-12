مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تشكل مكانة خاصة لدى ألمانيا

أشاد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بزيارة أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية للقاهرة، قائلا إن الزيارة تكتسب أهمية خاصة، إذ أن أنالينا تُعد أصغر وزيرة خارجية لألمانيا وزعيمة حزب الخضر المتحالف حاليًا مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي وهو من الأحزاب التاريخية الذي يرتبط بعلاقات وطيدة مع مصر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، على قناة «دي إم سي».

مصر تشكل لأوروبا عامة وألمانيا خاصة مكانة خاصة

وأضاف «حجازي»، أن العلاقات الوطيدة بين مصر وألمانيا الآن تُعد استكمال لمسيرة المستشارة الألمانية ميركل التي كانت صديقة لمصر وداعمة لها، مؤكدًا أن مصر تشكل لأوروبا عامة وألمانيا خاصة، مكانة خاصة حفاظًا على أمن واستقرار أوروبا وليس من الصدفة أن تكون زيارة وزير خارجية ألمانيا الأولى خارج أوروبا وأمريكا لمصر خاصة بعد عودة الرئيس من باريس.

مصر على اتصال وتواصل دائم مع عمودي الاستقرار في أوروبا «ألمانيا وفرنسا»

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن مصر على اتصال وتواصل دائم مع عمودي الاستقرار في أوروبا وهما ألمانيا وفرنسا، مؤكدًا تحركات مصر واستراتيجيتها تجاه الدولتين الأكبر في أوروبا، مشيرا إلى أن الحديث مع الوزيرة الألمانية كان شاملًا، وهو ما أشار إليه الرئيس بشأن انخراط ألمانيا في دعم اقتصاد مصر، والبحث عن مستقر لها في مصر للكثير من الاستثمارات، مثل صناعة السيارات، إضافة إلى الاتفاق مع شركة سيمنز، التي توفر قرابة نصف الطاقة المولدة في مصر.