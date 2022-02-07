إغلاق 70 عيادة في حملة على المنشآت الطبية الخاصة بالدقهلية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الدقهلية حملات تفتيشية مفاجئة، شملت 580 منشأة طبية خاصة، تشمل 330 عيادة خاصة، أصدرت خلالها قرارات بغلق 70 منشأة طبية، ووجهت إنذارات لعدد 115 منشأة الطبية مخالفة، وذلك خلال حملات فرق الإدارة، خلال شهر يناير 2022، وفي إطار إبراز الإنجازات والأعمال التي قامت بها الإدارات المختلفة، وبناءً على تعليمات الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

حملات على 580 منشأة طبية

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الحملات شملت 580 منشأة طبية، من بينها 330 عيادة خاصة، و20 مستشفى خاص، و45 عيادة تخصصية، و180 مركزاً طبياً ومعملاً، و5 محلات للنظارات.

إنذار 115 منشأة طبية

وأضاف «مكي»، في بيان صحفي، أن الحملات أسفرت عن استصدار عدد 115 إنذاراً للمنشآت الطبية التي وجد بها مخالفات طبية جسيمة، كما جرى إصدار قرارات غلق اداري شملت عدد 70 منشأة طبية، وذلك لوجود مخالفات بها، وإدارتها بدون ترخيص، علاوة علي تعدد وجسامة المخالفات بها، بينما تم منح التراخيص اللازمة لنحو 60 منشأة طبية جديدة، خلال شهر يناير 2022

وتوعد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية المنشآت المخالفة، قائلاً: «لن تتهاون في اتخاذ كافة التدابير والقرارات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ووسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة».

استمرار حملات طرق الأبواب للتطعيم بلقاح كورونا

من جهة أخرى، استمرت فعاليات حملة طرق الأبواب للوصول بالتطعيم لكل مواطن بقرى المحافظة، وذلك من خلال فرق متحركة من باب لباب لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، شملت قرى «نقيطة وقرية ميت خميس مركز المنصورة، ميت ضافر، دموه، المرساة، الجزيرة، القباب الصغرى، منشية عبدالرحمن، المحمودية، ميت طريف»، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتوسع في حملات التطعيم، للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين.