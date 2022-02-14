مزارع يقتل شقيق زوجته لخلاف على الميراث في أسيوط

أقدم مزارع على قتل شقيق زوجته باستخدام أداة حادة، في مشاجرة نشبت بينهما اليوم الاثنين، بسبب خلافات على ميراث زوجة المتهم، في قرية «بني عديات»، التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق.

إخطار مدير أمن أسيوط بالحادث

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء في قرية «بني عديات»، دائرة المركز، وسقوط قتيل.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى محل البلاغ، وجرى السيطرة على الموقف ووقف المشاجرة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة «عصام كيلاني عبد الحميد»، 33 سنة، إثر إصابته بطعنة نافذة في البطن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط، تحت تصرف النيابة.

تحريات المباحث حول الواقعة

وبسؤال أفراد العائلة وشهود عيان الواقعة، اتهموا زوج شقيقة المجني عليه، ويُدعى «تامر محمد أحمد»، وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما، لخلافات على ميراث زوجة المتهم، الذي قام خلالها بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، كان بحوزته، حيث سقط شقيق الزوجة قتيلاً في الحال.

جرى إلقاء القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم، كما تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.