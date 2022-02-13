وزير التموين ومحافظ أسيوط يتفقدان صوامع عرب العوامر بسعة 60 ألف طن

تفقد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال جولتهما بالمحافظة اليوم الأحد، صوامع عرب العوامر التابعة للشركة المصرية للصوامع بمركز أبنوب بإجمالي 12 خلية معدنية بسعة 60 ألف طن، وذلك في إطار زياته للمحافظة التي استهلها بافتتاح مكتب السجل التجاري المميز بالغرفة التجارية المصرية ومكتب التموين النموذجي بحي غرب وتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بحي شرق.

ورافق الوزير والمحافظ، خلال الجولة، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ووليد الشربيني نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب حمادة قرشي عضو مجلس الشيوخ، وعمرو أبوالعيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب.

الصوامع تم افتتاحها عام 2012 بتكلفة إجمالية 84 مليون جنيه

وتفقد الوزير والمحافظ، صوامع عرب العوامر بمركز أبنوب التابعة للشركة المصرية للصوامع والتي تضم 12 خلية بسعة 60 ألف طن، وتم افتتاحها عام 2012 بتكلفة إجمالية 84 مليون جنيه، وتابع سير العمل بها واطمأن على توفر الأقماح بها لسد احتياجات المحافظة وتفقد غرفة التحكم الرئيسية بالصومعة، كما تفقد الشونة الرئيسية لتجميع الأقماح بالصوامع.

وقال وزير التموين إنه تم وضع برنامج تأهيل لعدد 36 صومعة في جميع المحافظات وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطبيق نظام التحول الرقمي الذى تتجه إليه الدولة وتطوير نظام تخزين الأقماح لاستيعاب الكميات التي يتم توريدها سنوياً.

ولفت إلى أنه بنهاية عام 2022 سيتم الانتهاء من ميكنة جميع القطاعات التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى والتي تشمل المطاحن والصوامع، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تقوم به الدولة، حيث تقوم الشركة بتطوير قطاعي الصوامع والمطاحن التابعة لها في محافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والتي تضم 15 صومعة معدنية بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 164 ألفًا و200 طن.

ولفت إلى أن محافظة أسيوط تضم 3 صوامع بسعة إجمالية تصل إلى 39 ألف طن موزعة بواقع 30 ألف طن صوامع معدنية في أسيوط وشونة المطحن الآلي في أسيوط بسعة 5 آلاف طن وشونة ساحل سليم بسعة 4 آلاف طن، مؤكدا أنه يتم عمل صيانة دورية للمطاحن وتطويرها في إطار إستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير قطاع المطاحن ورفع مستوى سلاسل إنتاج الخبز المدعم حيث إن انخفاض كفاءة الطحن يؤثر على كفاءة الدقيق المستخدم لإنتاج رغيف الخبز.

وأكد وزير التموين على أهمية تلك الصوامع للحفاظ على القمح وكذلك إنتاج رغيف خبز مدعم للمواطن بصورة جيدة، مشيرًا إلى أنه جارٍ تطوير الصوامع على مستوى الجمهورية وتجهيزها بمظومة جديدة ووسائل تكنولوجية حديثة تسمح بمراقبة الوارد إليها إلكترونيا والصادر منها إلى المطاحن، إضافة إلى نظم تهوية حديثة تساعد على الحفاظ على الأقماح والمنظومة تمكن صانع القرار من معرفة دخول وخروج كميات الأقماح الواحدة ونوعها ووزنها ودرجة نظافتها وكثافتها والقائم بالتوريد وذلك لربط الصوامع بالبورصة السلعية حيث ستتم عملية توريد القمح المحلي والمستورد وكذلك صرف تلك الأقماح للمطاحن في سهولة ويسر ودون تدخل بشري كما سيتم فحص الأقماح وتحديد درجة النظافة عبر أجهزة حديثة ومتطورة وعن طريق عينات يتم دخولها المعمل للفحص عن طريق باركود لا يسمح لأحد بمعرفة بيانات صاحب العينة لقطع كل السبل والطرق أمام المجاملة أو التلاعب.

ومن جانبه أكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية لمختلف الصوامع والمطاحن الموجودة بالمحافظة للوقوف على سير العمل والاطمئنان على توافر الأقماح وانتظام أعمال توريدها خلال فترة توريد الأقماح واستلامها من المزارعين وتذليل كل العقبات وتقديم كل سبل الدعم، مقدما الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ووزير التموين على الجهود المبذولة لتطوير وميكنة منظومة الصوامع، مثمنا التعاون الوثيق بين المحافظة والوزارة للوصول إلى نقلة حضارية وتكنولوجية في نظام إدارة الصوامع وذلك تماشيا مع خطة الدولة الرشيدة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.

كما تفقد المحافظ والوزير الصومعة المجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين والتي تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكى، مشيداً بأعمال التطوير التي تم تنفيذها، ما يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية لخدمة أهالي المحافظة.