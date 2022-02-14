«متحدث الوزراء»: صندوق النقد يعرض تجربة مصر لأي دولة تريد الإصلاح

قال السفير نادر سعد، المتحدث بِاسم مجلس الوزراء، اليوم، إن الحكومة اعتادت تقديم تقرير متابعة كل 6 أشهر إلى البرلمان ومجلس الشيوخ من أجل متابعة الإنجازات التي قامت بها، وبدأ هذا الأمر منذ يوليو 2018، وتم تقديم تقرير اليوم مدته 3 سنوات ينتهي في يوليو 2021، وأعطى صورة متكاملة عن كل المشاريع التي قدمتها الدولة، ويراجع كل نائب حسب دائرته المشاريع المنفذة في دائرته على نطاق 27 محافظة، ويصل عدد صفحات التقرير 680 صفحة، وشمل 5 محاور منها بناء الإنسان والمشاريع القومية الكبرى.

شرح نتائج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الكتيب شمل محور الإصلاح الاقتصادي ونتائجه على أرض الواقع لأنه مرحلة مهمة، وأي نجاح حققته الدولة يعود إلى تحقيق هذا الإصلاح وإذا لم يتم تطبيقه كانت الأمور تتجه لمرحلة سيئة.

المواطن تحمل العبء في الإصلاح الاقتصادي

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة بدأت في الإصلاح الهيكلي، وهذا لن يتحمل المواطن فيه أعباء جديدة لأن المواطن تحمل أعباء في الإصلاح الاقتصادي وكان البطل الحقيقي بحسب تعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي، وواجهت الدولة أيضا تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وتم تنفيذ كل الاحتياطات الممكنة ودعم القطاع الصحي ولم يتم اللجوء إلى إغلاقات كاملة؛ لأن الاقتصاد المصري لا يتحمل كل هذه القيود.

وأضاف أن مصر تخطت الجائحة بأقل الخسائر، ووفرت جرعات لقاح مضادة للفيروس، داعيا أي شخص لم يحصل على التطعيم بسرعة التوجه للحصول عليه، ومصر حاليا في المرتبة الأولى من أصل 22 دولة عربية حصلت على التطعيمات المضادة لكورونا.

إشادات دولية بالإصلاح الاقتصادي

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك إشادات دولية بالإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة، متابعا: «صندوق النقد بيعرض تجربة مصر لأي دولة تريد الإصلاح».