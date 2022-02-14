الحكومة: 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم، إن إقامة كل الخدمات في مجمع واحد تسهل على المواطن الحصول على الخدمات، وتتبنى الدول هذه المجمعات الخدمية الجديدة، وتظهر في القرى الموجودة ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك عواصم المحافظات المختلفة، موضحا أن كل محافظة يوجد بها مجمع حكومي وتوجد حاليا 3 نماذج منفذة في محافظات بورسعيد وجنوب سيناء والوادي الجديد، وتوجد خطة خلال عامين لإدخال هذا النموذج من المجمعات في كل المحافظات، ويتم الربط الإلكتروني بين المجمعات والعاصمة الإدارية الجديدة.

طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الدولة راجعت ردود أفعال المواطنين بشأن اشتراطات البناء الجديدة، لافتا إلى وجود مليون و600 ألف طلب تصالح في القرى ومليون و200 ألف في المدن، ولم يتم إنزال لجان للكشف في القرى، ولكن الأمر أصعب في المدن في ظل الحاجة لإقامة مليون و200 ألف لجنة للنظر، ولكن تم تقديم مقترح للإسراع في الأمر، ويوجد إعلان لهذا قريبا لإسراع عملية إقرار التصالحات بشكل نهائي.

وأكد أن مجموعة كبيرة من طلبات التصالح بحسب قانون التصالح الحالي لا يجوز التصالح بشأنها مثل البناء على أراضي الدولة أو الأراضي التي تخض الآثار أو البناء خارج الإطار المستخدم للبناء، والبناء على الأراضي الزراعية، وتجاوز قيود الارتفاع، ويتم النظر في هذه النقطة بالتنسيق مع القوات المسلحة.

تنفيذ قرار سريع على المخالفين بأمر من رئيس الوزراء

ولفت إلى أنه يجب على الحكومة تقديم تعديل تشريعي لتنظيم هذا الأمر، وهذا لا يعني أن هناك موافقة على كل هذه الحالات السابق ذكرها، ولكن يتم الموافقة على بعضها للتسهيل على المواطنين، متابعا: «الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أكد اليوم أن أي تعديات على الأراضي الزراعية، يجب إبلاغ وزارة التموين بها لرفع الدعم عنهم بشكل فوري، ويتم الإعلان عن عدد الأسماء الفترة المقبلة، ويتم إيقاف دعم الخبز والتموين والأسمدة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإسقاطهم من قوائم مستحقي الدعم».