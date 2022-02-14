مي كساب تروج لمسلسل «اللعبة 3»: «شيمو السنة دي واحدة تانية»

روّجت الفنانة مي كساب، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لـ مسلسلها «اللعبة 3»، حيث نشرت بوستر من المسلسل يحمل صورتها بمفردها.

وعلقت «مي» على الصورة قائلة: «6 أيام واللعبة ترن تري رن تري رن شيمو السنه دي واحدة تانية خالص خالص «اللعبة 3»، اللعب مع الكبار حصريا على شاهد».

وتجسد مي كساب، خلال مسلسل «اللعبة» شخصية «شيمو»، وهي زوجة عصبية متسلطة، وحققت مي نجاحا كبيرا في الأجزاء الأولى من المسلسل.

أبطال مسلسل «اللعب مع الكبار»

مسلسل «اللعبة» من بطولة مي كساب، هشام ماجد وشيكو، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمود حافظ، ميرنا جميل، وأوتاكا، إخراج: معتز التوني، ويعرض مسلسل «اللعبة.. اللعب مع الكبار»، على منصة «شاهد»، وتنطلق أولى حلقاته يوم 20 فبراير الجاري.

مسلسل الحلم

وعرض لـ مي كساب حاليا مسلسل «الحلم»، وتدور أحداثه حول مشروع الأسمرات، الذي كان حلما لعديد من الفقراء وتحقق، وجهود الدولة في إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي الجديد.مسلسل الحلم، من بطولة محمد رياض، رانيا فريد شوقي، نهال عنبر، صابرين، أنوشكا، سميرة عبد العزيز، والعمل من إخراج حسني صالح.

مي كساب في دراما رمضان2022

و أعلنت الفنانة مي كساب، مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل من خلال عمل درامي وذلك عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وقالت مي: «الحمد لله رب العالمين مضيت النهارده مسلسلي رمضان 2022، فكرة وتأليف نصر الدين ناجي سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، علاء حسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج أجدع ست شفتها في حياتي اللي رجعتلي الأمل في الحياة مها سليم، شكرا من قلبي لجمهوري الكبير إن شاء الله عمل كوميدي يليق بيكم وتتبسطوا يا رب إدينا من كرمك وفضلك».