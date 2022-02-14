«مي كساب» تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «أيام»: صعبة جدا

أعربت الفنانة مي كساب عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل «أيام»، مشيرة أنها تتلقى ردود أفعال إيجابية من الجمهور على شخصية «رباب»، التي تجسدها ضمن أحداث العمل، وذلك خلال لقائها في برنامج «mbc trending».

وقالت مي كساب: «الناس الحمد لله مبسوطين جدا من الشخصية، ولما بقول أي إفيهات بتعلق معاهم، وحسوا أد إيه إن الشخصية صعبة».

مي كساب تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «أيام»

وكشفت عن تفاصيل شخصيتها وعن ترشيحها للدور، وأوضحت «كساب» أنّ المخرج حسني صالح عندما رشحها للدور أخبرها أنّ الشخصية صعبة لأنها تدمج بين الضحك والبكاء، قائلة: «لما أستاذ حسني صالح كلمني أول مرة عن الدور ده قالي إنه دور صعب، أوي وإنت هتعيطي الناس من مأساة اللي بيحصلك وهتضحكيهم في نفس الوقت من مأساة إنها كل لما تتجوز واحد يموت، وأول مشهد ليا اللي كان بداية الظهور، كنت ببص لنفسي وأقول عملتيها إزاي دي».

مي كساب: المخرج حسني صالح ساعدني في نجاح الشخصية

وأشارت إلى أنّ من بين العوامل التي ساعدت في نجاح شخصيتها المخرج حسني صالح الذي ساعدها كثيرا في التحضير للعمل عن طريق بعض الملاحظات التي حرصت على إتباعها، قائلة: «ملاحظاته كانت بتفرق معايا جدًا لأنه بيحب الممثل وبيوجهه»، فضلًا عن مشاركة الفنانة صابرين.

مي كساب عن صابرين: بيننا كيمياء كبيرة

وعن تعاونها الفني مع صابرين، قالت: «أنا وصابرين كنا أصحاب جدا من زمان ولكن أول مرة اكتشف الكيميا العالية اللي ما بينا، مضيفة: «أنا بنتي فريدة كانت بتضايق من مشاهدي اللي بتكهرب فيها في مسلسل اللعبة، ولكن كانت مبسوطة بصابرين وهي بتضربني، وكانت عايزاها تضربني أكثر».