متحدث «الإسكان»: طرح شقق مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة غدا

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن غدا الثلاثاء، سيتم طرح كراسة الشروط للإسكان الاجتماعي في 3 مشروعات، بمساحات متنوعة ضمن مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة، وهذه هي أكثر المشروعات المتميزة وعليها طلب، وسيتم الاستفادة من المبادرات التي طرحها البنك المركزي بفوائد 3% الموجهة لشريحة منخفضي الدخل الذي لا يتعدى فيها دخل الشهر للفرد 10 آلاف جنيه، وللأسرة 14 ألف جنيه.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مبادرة الـ8% موجهة للأفراد متوسطي الدخل الذين لا يزيد دخلهم على 40 ألف جنيه وللأسرة 50 ألفا، وهذا سيزيد عدد المستهدفين، وسيتم طرح شقق في العبور والشروق وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة، بالإضافة إلى طرح شقق في منطقة حدائق أكتوبر لأول مرة بإجمالي 7000 وحدة سكنية.

مساحات الشقق المطروحة

وأكد «خطاب» أنّ الأشخاص سيستلمون الوحدات سريعا لأنها مجهزة، وتترواح مساحتها من 100 متر إلى 150 مترا، مبينا أن التقديم مستمر من 15 فبراير حتى 8 مارس ويجب على كل شخص مراجعة الشروط لكي يقدم للحصول على الوحدة المناسبة له، وسيتم تضمين أسعار الوحدات، حيث يتم حجز الوحدة أونلاين وبالأسبقية، ويختار الشخص الحي والشقة والمدينة، والكراسة تتضمن إمكانية الحجز السريع عن طريق الكتابة ورفعها «إسكانر».

سعر الوحدات المطروحة

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن سعر حجز الوحدة لن يتم رفعه بنسبة كبيرة، حيث سيتفاجأ الناس بالأسعار لأنها لم تزد كثيرا، لأنّ الوحدة مدعومة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مبينا أنّ الدولة ليس هدفها الربح ولكنها تستهدف خروج الأفراد من الحيز الضيق للمدن الجديدة للسكن فيها، خاصة بعد توفير خدمات تعليمية وصحية وحكومية فيها.