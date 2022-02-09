بسمة وهبة لمنتقدي شيرين بعد شائعات رجوعها لحسام حبيب: «مرضى نفسيين»

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على منتقدي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد انتشار شائعة رجوعها لزوجها السابق حسام حبيب، «الناس على السوشيال ميديا نصبوا نفسهم فريق تحكيم على شيرين، ومش عاجبها إنها ترجع لحياتها الزوجية العادية، اللي ميفرحش برجوعهم إنسان مش سوي ونفسيته جحيم»، موضحة أن ما يحدث لشيرين عبدالوهاب على منصات السوشيال ميديا جريمة جديدة من جرائم منصات التواصل الاجتماعي، أو بشكل أدق حلقة جديدة في مسلسل جرائم السوشيال ميديا.

السوشيال ميديا أصبحت مثل القاتل المتسلسل

أضافت «وهبة»، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على قناة «المحور»، أن السوشيال ميديا أصبحت مثل القاتل المتسلسل الذي ينهي حياة أحد كل يوم، إما بالتدخل ونشر الشائعات وممارسة لعبة الوصايا والتحكم في حياة الناس أو الشائعات، ويجب أن نفرق بين الإدلاء بالرأي وأن ننصب نفسنا قضاة ومحكمين، كما أنها شعرت بفرحة كبيرة عندما قرأت خبر رجوع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب إلى بعضهما وانتهاء الخلافات بينهما.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بيحبوا بعض

تابعت الإعلامية: «كنت صاحية وشفت الخبر الفجر، وأول ما شفت صورتهم القديمة جنب بعض، فرحت جدا، وابتسمت وشعرت بسعادة كبيرة، لأن فطرة الإنسان تجعله يفرح لفرح الناس، ويحزن بسبب حزنهم، فرحت لعمار البيوت، ولا يجب أن نفرح بخراب البيوت»، كما أعربت عن أمنياتها برجوع الفنانة شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب، موضحةً: «أنا متأكدة من أصدقاء مشتركين إنهم بيحبوا بعض جدا، بشهادة كل اللي حواليهم»

مجتمع السوشيال ميديا محتاج نحوله لمصحة علاج الأمراض النفسية

تابعت: «مهما حصل من أخطاء لازم البني آدم يتنازل عشان العشرة والمحبة، وشيرين من الفنانات القلائل اللاتي لم يتغيرن بسبب شهرتهن، شهرتها مغيرتهاش، تكوين شيرين عبارة عن مشاعر وحنية ومحبة، فمثلا كلنا نحب أغنيتها مشاعر لأنها غنتها لنا بإحساسها الذي وصل لنا، ورغم غضبها إلا أنها شجاعة وقادرة على المسامحة والتصالح ونسيان الهفوات والأخطاء، وهي بنت بلد وجدعة، ومجتمع السوشيال ميديا محتاج نبني حوله سور كبير ونحوله لمصحة علاج الأمراض النفسية».

شيرين مرت بمرحلة نفسية صعبة

أوضحت أن شيرين عبدالوهاب صرحت من قبل بأنها مرت بمرحلة نفسية صعبة وعندما نتعب نذهب إلى أطباء نفسيين وهذا أمر يمكن أن يحدث للجميع، والعلاج يكون له آثار جانبية وهو ما قد يكون السبب وراء انفعالها بشكل أكثر من الطبيعي في الفترة السابقة، معقبة: «التعب النفسي يجعل رد الفعل لديها مضاعف عن المعدلات الطبيعية»

الناس اللي شتمت شيرين عبد الوهاب مرضى

وتابعت: « الناس اللي شتمت شيرين عبد الوهاب مرضى وبيزيطوا في الزيطة، ونزلوا بكلام من نوعية ازاي ترجعي له بعد اللي قلتيه، وحتى الآن لا يعلم أحد مصيرهما، ممكن تكون رجعت وانتو خربتوا عليهم تاني طالما شيرين وحسام مصرحوش يبقى مفيش معلومة، كلام شيرين عن حسام كله حب ويا رب لو مرجعوش يرجعوا، هو حد فيكم وصي عليها؟! هي فنانة جدعة وطيبة وجميلة وعاقلة وكلها مشاعر»، واصفه منتقدي الفنانة بسبب خبر عودتها لزوجها بأنهم «ناس في قلوبهم مرض وعاوزين يفسدوا أي فرح».