بسمة وهبة: والدة صديقة عمري وخالي توفيا بسبب الإصابة بأوميكرون

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها تعرضت لظرفين قاسيين، إذ توفيت والدة صديقة عمرها بسبب إصابتها بمتحور أوميكرون أمس الأحد، موضحةً: «وعندما كنت في العزاء علمت أن خالي توفي بسبب إصابته بمتحور أوميكرون».

ظهور إعلامي رغم الحزن الشديد

وأضافت وهبة خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»: «الواحد بيبقى جواه اللي جواه بس بيطلع على الشاشة ويحترم المشاهد والناس اللي مستنياه، وكنت مقررة إني هطلع رغم الألم والمعاناة والحزن، وكان لازم أتكلم عن الإصابة بمتحور أوميكرون».

البشرية كلها ستصاب بأوميكرون

وتابعت أن العلماء أجمعوا على أن البشرية كلها ستصاب بمتحور أوميكرون: «لازم يبقى عندنا رحمة في قلوبنا للمصابين بأمراض وأن نرفع المناعة ونقلل التدخين، ومن يريد إيذاء نفسه يجب ألا يؤذي غيره، ويجب أن نحافظ الحرص على النوم جيدا وأن نحصل على فيتامينات، وعندما نصاب بأعراض تنفسية يجب أن نعزل أنفسنا».

وأردفت: «أي واحد في العالم سواء في مصر أو خارج مصر يقول أنا عندي برد أعرف إن عنده أوميكرون، لازم نخاف على نفسنا، وأقول لكل مريض مصاب ألف سلامة ولكل متوفي رحمك الله».

تحذير شديد الخطورة من متحور أوميكرون الجديد

وفي وقت سابق، حذر الدكتور عبدالهادي خضر أستاذ وأخصائي أمراض الباطنة والمناعة بالولايات المتحدة الأمريكية، من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مفسرا ذلك بأن بعض التقارير والبيانات الطبية ذهبت إلى أن معدل انتشار المتحور الجديد أكبر من متحور أوميكرون بمرة ونصف.