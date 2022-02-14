أماني الطويل: الدول الكبرى تتهرب من مساعدة البلدان الإفريقية الفقيرة

قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات، إن استثمار الطاقة في إفريقيا ضعيف لذا ركز مؤتمر إيجيس 2022 على هذه النقطة من أجل العمل على دعم البنية التحتية في القارة السمراء ضمن خطة تنمية إفريقيا 2063.

وتابعت «حيث تم إعلان المنطقة الحرة الإفريقية، لكن يظل هناك أساسيات لتطبيقها على أرض الواقع»، موضحة أن هناك مراوغات من الدول الكبرى لمساعدة الدول الإفريقية الفقيرة حيث لا يتم دفع الأموال المستحقة والتي تم الاتفاق عليها في القمم المختلفة للمناخ.

احتياجات الدول الإفريقية

وأضافت «الطويل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساءdmc » المذاع على فضائية «DMC »، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الدول الإفريقية تحتاج لتحقيق الاستقرار وتطوير البنية التحتية فيها للقضاء على الإرهاب فيها والصراعات المسلحة من أجل الإحساس بالتنمية الاقتصادية.

تركيز الدبلوماسية المصرية على إفريقيا

وأكدت مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات، أن الدبلوماسية المصرية تركز على إفريقيا لأنها الدائرة الثالثة المهمة لمصر بعد الدائرة العربية والمتوسط، موضحة أن الدول تسارع الخطى من أجل التقارب مع إفريقيا تجاريا واستثماريا موضحة أنه ينقص توفير القوى الناعمة المصرية في إفريقيا وكذلك الإعلام ويجب تفعيل هذه الأمور قريبا من أجل التقارب أكثر مع الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن هناك علاقات تاريخية إنسانية شعبية مع إفريقيا وبدأت بحركات التحرر في خمسينات القرن الماضي أثناء حكم الرئيس جمال عبد الناصر.