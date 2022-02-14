اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية بنسبة 76%

أعلن ديوان عام محافظة الإسماعيلية، في بيان رسمي مساء اليوم، عن اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2021/ 2022، بنسبة نجاح بلغت 76.4%.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إن 27 ألف و650 طالباً وطالبة مقيدين في الصف الثالث الإعدادي، أدوا الامتحانات في الفصل الدراسي الأول، مشيراً إلى أن نسبة النجاح بلغت 76.4%.

نسبة نجاح طلاب مدرسة المكفوفين 100%

وأضاف «عجلان» أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%، في الفصل الدراسي الأول، فيما بلغت نسبة نجاح ضعاف السمع والصم 50%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 83%.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية إلى أن مديرية التربية والتعليم جهزت 162 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بنطاق محافظة الإسماعيلية، مشيراً إلى أن اللجان لم ترصد أي اختراقات خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

19 فبراير عودة الدراسة في الإسماعيلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية عودة الدراسة في المحافظة 19 فبراير الجاري، وسط حالة من الاستعدادات خلال هذا الأسبوع.

وقال «عجلان» إنه تم توجيه مديري الإدارات بضرورة الحفاظ على الانضباط بالمدارس، وتطبيق الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين والطلاب مع التشديد على توافر المطهرات داخل دورات المياه.

وأكد أنه لن يُسمح لأي زائر بالدخول للمدارس دون التوقيع بدفتر الأمن، والاطلاع على هويته، وسبب الزيارة، وعدم مغادرة فرد الأمن المتواجد على البوابة إلا بخروج المشرف، وتسليم الدفتر إلى مشرف وتسليمه لإدارة المدرسة.

وتابع أنه لن يُسمح بالدخول إلى فصول المدرسة أو الصعود للأدوار أو اجتياز الأفنية المدرسية دون المرور على مدير المدرسة أو الوكيل أو المشرف المختص حسب الزيارة.