تفاصيل مقتل شاب على يد جاره في الإسماعيلية.. خلاف على مبلغ مالي

ألقت مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم مروان الطحاوي، مساء أمس السبت، القبض على شاب في العشرينيات من العمر لاتهامه بقتل جاره ومحاولة إخفاء جثمانه.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من مركز شرطة الإسماعيلية يفيد العثور على جثمان الشاب محمود عبد الكريم، 25 سنة، مقيم بمنطقة الزغابة بقرية أبو عطوة.

تشكيل فريق بحث

وشكلت مديرية أمن الإسماعيلية فريق بحث بإشراف اللواء طلعت عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، فريق بحث ضم النقباء مصطفى العدوي، وملهم البلتاجي، وسيد نصر الله لضبط المتهم.

ونجح ضباط البحث في تحديد مكان المتهم في إحدى المناطق الزراعية القريبة من ارتكاب الواقعة وضبطه وبمواجهته أرشد عن السلاح المستتخدم في قتل المجني عليه.

وقال المتهم إنه سدد للمجني عليه عدة طعنات مختلفة في جسده بعد تطور مشادة كلامية بينهما إلى مشاجرة بسبب خلاف مالي بينهما ومطالبته بسداد مبلغ اقترضه منه.

شهود العيان: الشابان جيران

وقال شهود العيان من سكان منطقة الزغابة في قرية أبو عطوة، إن المتهم والمجني عليه جيران، وكانت تربطهما علاقة صداقة طوال الفترة الماضية.

وأضاف شهود العيان أنهما شاهدا المتهم والمجني عليه مع بعضهما لأكثر من مرة خلال الأشهر الماضية إلى أن ارتكب المتهم واقعة القتل.

فرض سيطرة أمنية بمكان الواقعة

ووجهت مديرية أمن الإسماعيلية بتواجد تشكيلات أمنية في مكان الواقعة لفرض السيطرة الأمنية على المكان بالكامل لمنع وقوع أي مشاحنات بين العائلتين.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثمان لحين انتهاء فحص الطبيب الشرعي له وكتابة تقرير الصفة التشريحية، فيما طالبت بإنهاء تحريات البحث الجنائي حول الواقعة.