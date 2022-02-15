كيفية تقديم تظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

دائما ما تكون صفوف الشهادة محل اهتمام الكثيرين من الطلاب وأولياء الأمور، ليستمر البحث والحديث عن هذه المراحل الدراسية، وبعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية وحصول الطلاب على درجاتهم المختلفة ومساهمتها في تأهيلهم للالتحاق بالثانوية العامة من عدمه، وجد بعض الطلاب حصولهم على درجات قليلة ويريدون تقديم تظلمات، لذا بدأت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الساعات الماضية، فتح باب التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، رسوم تقديم تظلم وخطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية وفقا لما أعلنته مديريات التربية والتعليم المختلفة.

رسوم تقديم تظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

تصل رسوم التظلم إلى 20 جنيها للمادة.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

في البداية يجب على الطالب الراغب في تقديم تظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية الذهاب إلى شؤون الطلبة بالإدارة التعليمية التي ينتمي لها، ثم تسديد رسوم التظلم على النتيجة مع ضرورة إحضار بعض الأوراق منها إيصال رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 وصورة شخصية لولى الأمر، وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة يحضر الطالب طلبا يحتوي على المواد التي يريد تقدم تظلم بها وبعدها يسلم طلب التظلم للجنة النظام والمراقبة والتي بدورها تحدد له موعدا للاطلاع على صور أوراق إجابته في المواد المتظلم بها.

قواعد يجب مراعاتها خلال إجراء التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

يتم السماح خلال إجراء فحوصات التظلم، للطالب وولي أمره بدخول لجنة النظام والمراقبة دون غيرهما، ويمنع تماما خلال إجراء فحص التظلم استخدام الهاتف المحمول، كما يجب على ولي الأمر إمضاء إقرار كتابي بأنه اطلع على صورة ورقة إجابة ابنه أو ابنته مع إرفاق صورتين من البطاقة الشخصية له، وفي النهاية تعلن نتيجة التظلمات في مقر شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية وإذا ثبت من التظلم أحقية الطالب في درجات سوف يحصل عليها.