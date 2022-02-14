«تعليم الجيزة» تخصص رابطا للتظلم على نتيجة المتقدمين للعمل بنظام الحصة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن رابط تظلمات المرحلة الأولى للمعلمين المتقدمين للعمل بنظام الحصة بمدرسة السعيدية، ولمدة أسبوع بداية من اليوم الاثنين الموافق 14 فبراير الجاري، مؤكدة على جميع المتقدمين بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة.

وأضافت المديرية في بيان لها، أن رابط تظلمات المرحلة الأولى للمعلمين المتقدمين للعمل بنظام الحصة، يمكن الدخول عليه من خلال الموقع الرسمي للمديرية، لافتة إلى أنه تم إعلان أسماء المقبولين أمس الأحد، الموافق 13 فبراير الجاري، في إطار حرصها على الاستعداد الجيد للفصل الدراسي الثاني.

خطوات تظلمات المرحلة الأولى للمعلمين المتقدمين للعمل بنظام الحصة

- الدخول على الموقع الإلكتروني للمديرية.

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة الاسم.

- كتابة رقم الهاتف المحمول.

- كتابة اسم المادة.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة مكان التدريس.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، كشفت عن رابط نتيجة العمل بنظام الحصة في المدارس، في إطار الاستعداد للفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 19 فبراير الجاري، حضوريا في المدارس، موضحة أن نتيجة العمل بنظام الحصة في المدارس ظهرت اليوم، ويمكن الحصول عليها بالرقم القومي، مشددة على جميع المعلمين بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة.

خطوات الحصول على نتيجة العمل بنظام الحصة في مدارس الجيزة

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم من هنا.

- كتابة الرقم القومي والاسم.

- الضغط على زر «معرفة النتيجة».

المقبولون بنظام الحصة

وقال محمد يحيى مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية، إن الإدارة بدأت إعلان أسماء المقبولين للعمل بنظام الحصة بداية من الفصل الدراسي الثاني، موضحا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التنبيه على جميع المعلمين المقبولين للعمل بنظام الحصة، الحضور يومي الاثنين والثلاثاء، لاستلام خطابات الموافقة للعمل بالمدارس، لافتا إلى أن المستندات المطلوب تسليمها تتمثل في أصل شهادة المؤهل وأصل شهادة الجيش للذكور، وشهادة الخدمة العامة للإناث، وصورة منها، وأصل شهادة الميلاد وصورة منها، وصورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة التربوي لغير التربويين وصورة منها.