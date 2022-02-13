كشفت مدارس المرحلة الابتدائية، عن كيفية الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022، بعد توجيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالبدء في إعلان نتيجة الامتحانات التي عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة، وسارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ووسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات وتوزيع الطلاب على اللجان بما يحقق التباعد الاجتماعي.

الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي من المدارس

وكشفت هيام أحمد مديرة مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود الابتدائية التابعة لإدارة الدقي التعليمية، عن كيفية الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022، موضحة أن الحصول على النتيجة بالذهاب إلى المدرسة والاطلاع على النتيجة من خلال الكشف المعد من قبل الإدارة وبه تقدير الطالب في جميع المواد الدراسية.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022 في صورة تقديرات

وأضافت «هيام»، لـ«الوطن»، أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022، تشمل تقدير الطالب في جميع المواد مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم ومواد المهارات المهنية والحاسب الآلي والتربية الدينية التي لا تضاف للمجموع، موضحة أن النتيجة ستعلن في صورة تقديرات فقط طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022، سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، وأشاد الطلاب بنوعية الأسئلة التي ركزت على الفهم وليس الحفظ، وجرى وضعها من خلال بنوك الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي واشتملت على أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية، وجميع الأسئلة تهدف إلى الوقوف على مستوى الطالب الحقيقي وفهمه لمخرجات التعلم للمقرر الدراسي.

كيفية الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022

- الذهاب إلى المدرسة التي أدى فيها الطالب أو الطالبة امتحانات الفصل الدراسي الأول.

- الاطلاع على كشف النتائج المعلق في المدرسة.

- الحصول على النتيجة.

- النتيجة تكون في شكل تقديرات لكل مادة وتبدأ بامتياز.