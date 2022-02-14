حكاية بنت الصعيد «حنان حسين» من محو الأمية إلى «دكتوراه في التاريخ»

استعرض برنامج «عصر الشباب» المذاع على فضائية إكسترا نيوز، قصة نجاح «حنان حسين»، وهي فتاة مصرية قهرت ظروفا فُرضت عليها، منعتها من استكمال التعليم في المرحلة الابتدائية، ولكن إرادتها جعلتها تلتحق بفصول محو الأمية، إلى أن وصلت إلى درجة باحثة دكتوراه في علم التاريخ.

من محو الأمية إلى الدكتوراه في التاريخ

وقالت «حنان حسين» إنها التحقت بفصول محو الأمية ودخلت المرحلة الإعدادية، وبدأت المذاكرة بشكل أكثر من زملائها لتتمكن من اللحاق بهم، إلى أن تفوقت عليهم وحصلت على عدة شهادات تقدير، واستكملت تعليمها في الثانوية العامة وحصلت على مجموع قدره 82%، ودخلت كلية الآداب قسم التاريخ نظرا لأنه الهواية الأقرب لها.

وتابعت «حسين»: «بعد تخرجي في قسم التاريخ استكملت دراستي وسجلت بمرحلة تمهيدي ماجستير، وحصلت على درجة الماجستير برسالة عن الاغتيالات السياسية في الدولة العباسية في العصر السلجوكي، وكان موضوعا صعبا لندرة المصادر»، موضحة أن تفوقها كان مفاجأة للأساتذة والمعيدين نظرا لصعوبته، وكذلك تفاجأ الأهل والجيران ودعموها.

ووجهت حنان الشكر لأساتذتها بمختلف المراحل الدراسية ولأسرتها، على ماقدموه لها من دعم مستمر ومتواصل، مؤكدة على أنها لن تتراجع عن تحقيق أحلامها وطموحاتها.

«القومي للمرأة» يدعم حنان حسين

ومن جانبها، قالت نرمين محمود، مقررة المجلس القومي للمرأة في بني سويف، إن الباحثة حنان حسين هي نموذج للكفاح والنجاح وتحدي الظروف، بعد أن استكملت تعليمها ووصلت إلى تمهيدي دكتوراه، مؤكدة على أن المجلس القومي للمرأة يدعم النماذج النسائية الناجحة في كل المحافظات.