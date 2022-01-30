القومي للمرأة يثمّن قبول طلبات تعيين الإناث بمجلس الدولة: حلم عمره 72 سنة

وجّه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، خالص الشكر والتقدير للمستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، لإعلانه قبول تقديم طلبات تعيين دفعة 2021، للذكور والإناث، من أول السلم القضائي لأول مرة في تاريخ المجلس.

حلم عمره 72 عاما

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها، قائلة إنّ الإعلان بمثابة الخطوة الأولى في طريق تحقيق أحد أهم أحلام المرأة المصرية التي ناضلت للوصول إليه على مدار 72 عاما، وهو التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون أي تمييز.

الرئيس أهدى المرأة عصرا ذهبيا تتحقق فيه أحلامها وطموحاتها

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنّ الحلم لم يكن ليتحقق دون الدعم والمساندة القوية من الإرادة السياسية المؤمنة بتمكين المرأة، قائلة: «خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعم الأول للمرأة المصرية، على إهدائه المرأة عصرا ذهبيا تتحقق فيه جميع أحلامها وطموحاتها».

وقدّمت الدكتورة مايا مرسي، خالص التهاني إلى الدفعة الأولى وإلى الأجيال المقبلة، التي سيتم تعيينها في مجلس الدولة، متمنية لهن النجاح والتوفيق، ومؤكدة ثقتها في نجاحهن، وأنّهن سيثبتن قدراتهن وكفاءتهن في هذا المنصب المهم.