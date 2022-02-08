تعليم الكبار: محو الأمية وسيلة لتوفير حياة كريمة للمواطنين

وجه الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لمجلس الوزراء، الشكر لجامعة الأزهر، لجهودها المخلصة وتعاونها الدائم والمستمر مع الهيئة، مشيدًا بجهود الجامعة في القضاء على مشكلة محو الأمية، إذ أن لها دورا بارزا في الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعاون بين جامعة الأزهر وهيئة تعليم الكبار منذ 2014

قال عمري، خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمتها جامعة الأزهر لتسليم شهادات الدورة التدريبية الأولى لقطاع كليات الوجه البحري بطنطا، وتدشين الدورة التدريبية الثانية لقطاع كليات الجامعة بالقاهرة، إن التعاون بين جامعة الأزهر وهيئة تعليم الكبار منذ عام 2014، من خلال بروتوكول تعاون، تم تجديد في عام 2019.

وأشار إلى أن محو الأمية ليس هدفا في حد ذاته، لكنه وسيلة لتوفير حياة كريمة في ضوء توجه الدولة المصرية، لخلق مواطن قادرين على تنمية ذاته، ومجتمعة من خلال تضافر الجهود من كل المؤسسات الوطنية المتمثلة في الجامعات، والمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والرياضة، والمساجد ومؤسسات المجتمع المدني.

المركز الأول من منظمة اليونسكو

وأضاف عمري، أن الهيئة بذلت جهودا مضنية نتج عنها حصولنا على المركز الأول من منظمة اليونسكو، بجانب تكريمات أخرى عديدة، لافتا إلى أن هناك بعض الدول أشادت بتجربة الهيئة العامة لتعليم الكبار المصرية في التصدى لمحو الأمية وإعلان مصر خالية من الأمية تحقيقا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وطلبت هذه الدول الاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن.

يشار إلى الاحتفالية أقيمت برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، والدكتورة هناء العبيسي عميدة كلية طب البنات، وعضو لجنة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم السمادوني وكيل كلية التربية السابق وعضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشام علي مقرر لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.