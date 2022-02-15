صباح اليوم.. مزاد علني بـ«الخدمات الحكومية» لبيع سيارات وموتوسيكلات

تعقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير الحالي وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزادا علنيا لبيع سيارات ملاكي تابعة لجمارك مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.

ووفقا لموقع «الخدمات الحكومية» الرسمي على الإنترنت أكدت على عقد المزاد العلني صباح اليوم الثلاثاء، بقاعة النادي المصري القاهري بجوار حديقة الفسطاط بحي مصر القديمة بوسط القاهرة لبيع سيارات ملاكي ونقل وأجرة وبيك اب وموتوسيكلات.

وكشفت «الخدمات الحكومية» عن تفاصيل المزاد العلني عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، مشيرة إلى أن السيارات التي ستعرض للبيع بالمزاد مملوكة لعدد من الجهات الحكومية على رأسهم جمارك سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

وأشارت «الخدمات الحكومية» إلى كل السيارات التي ستباع اليوم تتنوع بين ماركات هيوانداي وجيب شيروكي وداتسون ومرسيدس ونصر ونيسان وسوزوكي وتويوتا، علاوة على سيارات بي إم دبليو وشيفرولية ورينو وبيجو وفولفو ولاندروفر.

وبحسب «الخدمات الحكومية» لا يسمح بدخول جلسة المزاد العلني صباح اليوم دون الحصول على كراسة الشروط الخاصة بالمزاد التي تباع بمقر الهيئة في الدقي بمحافظة الجيزة والتي يصل سعرها إلى 400 جنيه.

وطالبت الراغبين في حضور الجلسة للمشاركة في المزاد العلني سداد 10 آلاف جنيه قيمة التأمين المؤقت مع ضرورة معاينة السيارات قبل شرائها في جلسة المزاد، كما شددت على ضرورة على إحضار الأوراق الرسمية ومنها بطاقة الرقم القومي بالنسبة للأفراد والبطاقة الضريبية والسجل التجاري للتجار والشركات والشخصيات الاعتبارية، محذرة المواطنين بعدم دخول المزاد دون الأوراق الرسمية المذكورة.

وقالت «الخدمات الحكومية» إنه يمكن للأفراد أو الشركات المشاركة في المزاد العلني باسترداد قيمة التأمين المؤقت بعد انتهاء فعاليات المزاد في حالة عدم الإرساء بينما في حالة فوز أحد المشاركين بالمزاد يدفع 30% من قيمة المزاد على أن يستكمل باقي القيمة التي تعادل الـ 70% بعد انتهاء المزاد بأسبوعين من تاريخ عقد المزاد.