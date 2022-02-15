شرارة الحرب تقترب من الاشتعال.. قوات روسية تتحرك لمواقع إطلاق النار

بعد ساعات قليلة من الحديث عن غزو روسي وشيك للأراضي الأوكرانية، وقصف جوي مميت لقلب العاصمة «كييف»، كشفت تقارير صحفية أمريكية، مساء اليوم الاثنين، عن رصد تحركات جديدة للقوات الروسية بموازاة الحدود الأوكرانية، بحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

نقل جنود ومعدات عسكرية لمواقع هجومية

وكانت قناة «سي بي إس»، قد قالت نقلا عن مسؤول أمريكي، إن وحدات عسكرية روسية غادرت مناطق تجمعها وبدأت التحرك إلى مواقع هجومية لاتخاذ مواقعها، وأشار المصدر الأمريكي إلى أنّ القوات الروسية قد قامت بنقل بعض المدفعية بعيدة المدى وقاذفات الصواريخ إلى مواقع إطلاق النار.

روسيا تحشد لغزو أوكرانيا

وتشير تقديرات الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى أنّ روسيا قد حشدت قوة عسكرية على الخط الحدودي مع أوكرانيا، ما ينبئ بأن هجوما عنيفا بات وشيكا على كييف، وذلك إثر جلب أكثر من 135 ألف جندي إلى المنطقة الحدودية بين البلدين.

نقل السفارة الأمريكية في كييف

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن بلاده قررت نقل سفارتها لدى أوكرانيا من كييف إلى لفيف غربي البلاد، في مواجهة ما أسماه التسارع اللافت لانتشار القوات الروسية عند الحدود.

مناشدة الأمريكيين بمغادرة البلاد

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت بيانا قالت فيه: «نحن بصدد نقل عمليات إلى لفيف مؤقتا»، مؤكدا على أن واشطن أقدمت على تلك الخطوة وذلك في سعيها لضمان أمن الأميركيين المقيمين في أوكرانيا، وقال «بلينكن» إنّه على الرغم من ذلك فإن السفارة ستبقى على تواصل مع الحكومة الأوكرانية، مشدداً على ضرورة مغادرة أي شخص يحمل الجنسية الأمريكية للبلاد فورا، خشية الغزو الروسي المدمر.

من جهته قال إدوارد باسورين المتحدث باسم شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا، إن الجيش الأوكراني يخطط لغزو دونباس، في تطور آخر للأزمة ودخول طرف ثالث على خط النار بين أوكرانيا وروسيا.