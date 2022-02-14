بعد الموافقة على قانون العمل الجديد.. اعرف نظام إجازتك

وافق مجلس الشيوخ، أمس، على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يبلغ عدد مواده 267 مادة، ويمنح الكثير من المزايا لملايين العمال في مصر.

وكشف القانون، من خلال مواده المختلفة، عن نظام الإجازات الخاص بالعاملين في القطاعي العام والخاص، الذي تضمن إجازة جديدة للعمال، وهي «إجازة أبوة»، إذ يحصل العامل، الذي يرزق بطفل على إجازة لمدة يوم واحد مدفوعة الأجر، بعد تقديم شهادة ميلاد الطفل.

نظام الإجازات في قانون العمل الجديد

يحصل العامل على إجازة سنوية بأجر، حيث تكون 15 يوما في السنة الأولى من عمله، و21 يوما بداية من السنة الثانية، وفي حين يحصل على 30 يومًا بعد مرور 10 سنوات عن عمله في المنشأة، أما العامل الذي يتعدى عمره 50 عامًا، فيصبح له الحق في الحصول على إجازة سنوية 45 يومًا، ويحصل على الفترة نفسها أيضًا ذوو الإعاقة.

- الإجازات الرسمية التي تقرها الدولة، ليس لها علاقة بالإجازات السنوية، حيث إنها منفصلة عنها، ولها أجرها الكامل.

- إذا لم تتجاوز مدة عمل العامل، عاما في المنشأة، تحدد إجازتة حسب المدة التي قضاها في عمله، على ألا تقل عن 6 أشهر.

- تزيد مدة الإجازة السنوية 7 أيام للعمال الذين يعملون في أعمال مضرة بالصحة، أو في مناطق نائية بعيدة، أو خطرة، وفق قانون العمل الجديد.

- أعطى القانون الحق لصاحب العمل، أن يحدد هو مواعيد الإجازة السنوية، بحسب ظروف العمل.

- لا يجوز لصاحب العمل قطع الإجازة السنوية للعامل إلا في حالة الضرورة القصوى.

- رفض العامل الحصول على إجازته السنوية، في المدة التي يحددها صاحب العمل، يسقط حقه في اقتضاء مقابلها.

- ألزم القانون صاحب العمل بتسوية مقابل رصيد الأجازات للعامل، وذلك كل ثلاث سنوات، وفي حالة ترك العامل للعمل قبل هذه المدة، يحق له الحصول على الأجر المالي عن رصيد الإجازات الذي لم يحصل عليه.

- منح القانون العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، في حالة قيامه بأداء الامتحانات، على أن يخطر صاحب العمل قبلها بـ15 يوما.

- يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة دراسية، مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد إجازته السنوية، في حالة دخوله الامتحان، وفي دراسة متعلقة بنفس تخصصه في العمل.

- يمنح القانون صاحب العمل في عدم دفع أجر العامل في الإجازة الدراسية، إذا ثبت قيامه بعمل آخر لدى الغير في تلك الفترة.