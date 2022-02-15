8 إجراءات للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل مصانع تدوير ومدافن صحية

اتخذت وزارة التنمية المحلية خطوات جادة للارتقاء بمنظومة النظافة على مستوى مختلف المحافظات بالتنسيق مع جهات أخرى، وفي إطار ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من تطوير للمنظومة المتكاملة لإدارة المُخلفات الصلبة البلدية بكل مُحافظات الجمهورية، متضمنة تطوير البنية التحتية للمنظومة والمُتمثلة في مشروعات إنشاء مصانع المعالجة التدوير والمدافن الصحية الآمنة،أعلنت الوزارة عن إبداء الاهتمام للشركات الراغبة من القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة في محافظات مطروح، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، جنوب سيناء، السويس، الشرقية، البحيرة، المنوفية ، دمياط.

مستندات مطلوبة للتقدم لإدارة مصانع تدوير ومدافن صحية

وطالبت وزارة التنمية المحلية فى تقرير لها، الشركات الراغبة بالتقدم لطلب لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة التدوير والمدافن الصحية الآمنة على أن يتضمن الطلب أوراق ومستندات ومنها..

-مستندات الشركة كاملةً مُتضمنة «السجل التجاري الساري، البطاقة الضريبية، شهادة تسجيل ضريبة القيمة المُضافة».

-شرح مبسط عن آلية ومنهجية العمل.

-الهيكل التنظيمي للشركة موضحاً بها الأعداد والتوظيف والخبرة للعمالة الكافية لتأدية الخدمات محل المشروع.

-موقع مقر الشركة والمُستند الذي يُثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة.

-صورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ومن نظامها الأساسي.

-سابقة خبرات الشركة في مجال إدارة وتشغيل المدافن الصحية، أو مشروعات إدارة المُخلفات بشكل عام.

-مدى خبرة وتأهيل فريق العمل مُتضمناً السيرة الذاتية.

إدارة المخلفات

-يتم تقديم الطلبات إلى الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية في موعد أقصاه 28 فبراير 2022 .

-التقديم يدويا في مقر وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية في الدور 11 بـ4 شارع نادي الصيد - الدقي - الجيزة.

وشهدت محافظة القاهرة خلال الفترة الأخيرة تطبيق منظومة النظافة الجديدة بمختلف أحياء العاصمة بواسطة هيئة النظافة والتجميل وشركتين قطاع خاص لاستعادة المظهر الحضارى والجمالى للشوارع والميادين والتركيز على الجمع السكنى والتجارى للمخلفات وإزالة تراكمات القمامة والقضاء على السلبيات التى حدثت طوال العقود الماضية.