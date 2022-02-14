إزالة وصلات كهرباء عشوائية وضبط الـ«توكتوك» بشرق القاهرة

شن حي مصر الجديدة بالقاهرة، برئاسة اللواء حسن موافي، رئيس حي مصر الجديدة، بالتنسيق مع إدارة الإنارة، حملة لضبط التوصيلات الكهربائية العشوائية الممارسة، حيث تم ضبط وإزالة وصلات عشوائية من أعمدة الإنارة بشارع «الأهرام»، أمام سينما «نورماندي».

كما أزيلت التوصيلات الكهربائية العشوائية الممارسة من أعمدة الإنارة في تقاطع شارع «الأهرام» مع شارع «بطرس غالي»، وتحديداً أمام التأمين الصحي، حيث أكد الحي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة حيال المخالفين.

إعادة الشارع إلى أصله بعد انتهاء أعمال الحفر

كما قام حي مصرالجديدة، بالتنسيق مع إدارة الطرق، باستكمال أعمال إعادة الشيء إلى أصله برصيف شارع «غرناطة»، بعد الانتهاء من أعمال حفر لمد كابل كهرباء لمستشفى القاهرة التخصصي، كما واصل الحي، بالاشتراك مع إدارة الطرق، متابعة أعمال الخطة الاستثمارية لعام 2021 /2022 بنطاق الحي، ومنها استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الأرصفة بشارع «النويري»، حول سور كلية التربية.

حملات لضبط مركبات الـ«توكتوك»

كما قامت إدارة مرور مصر الجديدة بضبط عدد من مركبات الـ«توكتوك»، بميدان «روكسي»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة حيال المخالفين، وفق توجيهات محافظ القاهرة لاستعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة، وإعلاء كلمة القانون، واسترداد حقوق الدولة من المخالفين.

طلاء واجهات العقارات بشرق مدينة نصر

من ناحية أخرى، شهد حي شرق مدينة نصر، برئاسة العميد أحمد أنور عباس، رئيس الحي، تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بطلاء واجهات العقارات، تزامناً مع خطة التطوير الشاملة الموضوعة لشوارع مدينة «الأمل»، أو «الهجانة» سابقاً، ويجري حالياً طلاء الواجهات بشوارع المنطقة مع رفع كفاءة الشوارع.

إزالة تعديات ومخالفات بناء

ونفذت أجهزة حي شرق مدينة نصر، بالتعاون مع الشرطة، حملة للتصدي لمخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، في إطار الموجة التاسعة عشر لازالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، أسفرت الحملة عن إزالة تعديات على أملاك الدولة في شارع «أبو النجا»، وإيقاف أعمال بناء مخالفة بالسفارات، في شارع «السيدة خديجة»،،علاوة على إزالة تعديات أملاك دولة بشارع «كامل خضر» في نطاق حي شرق مدينة نصر.