بالأرقام.. تطوير العشوائيات على رأس أولويات خطة محافظة القاهرة

أكدت محافظة القاهرة، أن قيمة الاستثمارات والخطة الاستثمارية لها خلال 2021-2022، تشمل كل المجالات للارتقاء بالخدمات، ويأتي على رأسها تغيير حياة المواطنين للأفضل وتطوير العشوائيات.

وأكدت المحافظة في تقرير لها، أن عدد سكان المحافظة بلغ 10 ملايين نسمة في 2021، يمثلوا 9.9% من إجمالي سكان الجمهورية، والمساحة الكلية للقاهرة 3085 ألف كيلو متر مربع، والمأهولة بالسكان 6.2% من المساحة الكلية، مشيرة إلى تنوع مشروعاتها في خطة العام الحالي؛ إذ أنها مقسمة كالتالي:

- مشروعات النقل تكلفت 39.8 مليار جنيه، بنسبة 48.6%.

- الإسكان وتطوير العشوائيات تكلفت 17.7%، بنسبة 21.6%.

- التعليم العالي والبحث العلمي تكلفت 5.6 مليار جنيه، بنسبة 6.8%

- مشروعات الصحة تكلفت 3.9 مليار جنيه، بنسبة 4.8%.

- أطوال شبكة الطرق المحلية المرصوفة 637.9 كيلو متر، ورصف طرق محلية بحوالي 1.2 مليار جنيه.

444 مشروعا في التنمية المحلية

- أهم المشروعات: نحو 444 في مجال التنمية المحلية، تكلفت 3 مليارات جنيه، تضم مشروعات إنشاء وحدات سكنية، رصف شوارع رئيسية بنطاق المحافظة، فضلا عن إحلال وتجديد كباري سيارات ومشاه

دعم شبكات الكهرباء

- توجيه 194.3 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.

- عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 1051.

- قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 21/2022 تبلغ 81.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 55.8%، عن خطة عام 20/2021.

- قطاع التنمية المحلية 3 مليارات جنيه، بنسبة 3.6%، أما القطاعات الأخرى يخصها استثمارات بقيمة 11.9 مليار جنيه، بنسبة 14.7%.

- توجيه نحو 1.9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

- تخصيص 427.8 مليون جنيه لخدمات الكهرباء.

- عدد مشروعات قطاع الإسكان: 93.

43 كوبرى

- مشروعات قطاع النقل بالمحافظة منها 43 كوبري ومشروع القطار الكهربائي «عدلي منصور- العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة»، وخط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تطوير قطارات الخط الأول بالقاهرة وعدد من المحاور.

- في قطاع التعليم: من المستهدف تنفيذ 135 مشروعا تنمويا، منها إنشاء جامعة «عين شمس الأهلية، وحلوان الأهلية»، ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، إلى جانب الجامعة المصرية الفرنسية.