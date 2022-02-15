مصادر غربية: انتشار مرتزقة الشركات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

قالت 3 مصادر أمنية غربية بارزة، إنّ مرتزقة روس على صلة بجواسيس لموسكو عززوا تواجدهم في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، وأوضح مصدر أمني غربي، أنه من المرجح مشاركة مرتزقة روس، بتوجيه من الدولة الروسية، في أي أعمال قتالية بأوكرانيا يحتمل أن تشمل ذريعة للغزو، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

وأشارت المصادر الأمنية الغربية، إلى أنّ المرتزقة يتبعون شركات عسكرية روسية خاصة، ولها روابط وثيقة بجهاز الأمن الاتحادي الروسي، وجهاز المخابرات العسكرية الروسي.

ضابط سابق يعمل مع «مجموعة فاجنر» العسكرية الخاصة يزور «دونيتسك»

وأضافت المصادر، أنّ ضابطًا سابقا بجهاز المخابرات العسكرية يعمل مع «مجموعة فاجنر»، العسكرية الخاصة كان من دخلوا خلال الأسابيع الأخيرة إلى أوكرانيا.

وأوضحت المصادر، أن الضابط السابق، زار «دونيتسك»، واحدة من منطقتين شرقي أوكرانيا يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا منذ عام 2014.

من جانبها، أكد «الكرملين»، لوكالة «رويترز» للأنباء، أنّ موسكو لا تعزز وجودها في أوكرانيا، مضيفا أن القوات الروسية لم تتواجد مطلقا هناك، وليست هناك الآن.

كييف: اتفاقات مينسك لا يمكن تنفيذها بشروط روسية

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إنّ «اتفاقات مينسك» لا يمكن تنفيذها بشروط روسية، مشددة على ضرورة انخراط منظمة «الأمم المتحدة»، في الجهود الدبلوماسية لإزالة التوتر.

وأشار وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إلى أن كييف مستعدة للمفاوضات حول التسوية السياسية والدبلوماسية بمشاركة الجانب الروسي في «صيغة نورماندي»، وغيرها لتفعيل جميع منصات الحوار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت الخارجية الأوكرانية في بيان، أنّ الوزير دميتري كوليبا، قال في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنّ المنظمة تعتبر الدبلوماسية السبيل الوحيد للحل.

وأضافت الوزارة الأوكرانية، أن كوليبا، اقترح على جوتيريش بذل المساعي الحميدة في سبيل التهدئة، وتفعيل هذه الآلية في إطار المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي نصت على حق الأمين العام للأمم المتحدة في لفت انتباه المنظمة ومجلس الأمن الدولي إلى أي قضايا يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الدوليين.

وأشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى محاولات روسيا التلاعب بمضمون اتفاقات مينسك والترويج لرؤية مشوهة لجوهرها، وشدد كوليبا، على أن الاتفاقات لا يمكن تنفيذها بشروط موسكو المتمسكة بالحوار المباشر بين أوكرانيا، ودونيتسك ولوجانسك.

وكان رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، أعلن الأربعاء «يوم الوحدة»، بعدما أشارت عدة وسائل إعلام، إلى احتمال أن تشهد أوكرانيا هجومًا روسيًا، داعيا في كلمة إلى مواطني بلاده، الأوكرانيين إلى رفع الأعلام الوطنية وإبراز لونيه الأزرق والأصفر في ذلك اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

رئيس أوكرانيا: بلادنا قوية أكثر من أي وقت مضى

واتهم زيلينسكي، روسيا بشن حرب على كل الجبهات وبالسعي لزرع الهلع في صفوف الأوكرانيين والمستثمرين مشددًا على أن بلاده قوية أكثر من أي وقت مضى وتحضّر ردوداً مناسبة لكل الاعتداءات المحتملة، وأكد «زيلينسكي»، أن كييف تتطلع إلى السلام ولا تريد سوى حل كل المسائل عبر المسار الدبلوماسي.

وكان «زيلينسكي»، قال في وقت سابق، إن انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، سيضمن أمن بلاده، كما رأى الرئيس الأوكراني، أن خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الروسي سلاح جيوسياسي.