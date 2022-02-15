ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في كوريا الجنوبية إلى 1.4 مليون حالة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 57177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ليترفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1462421 حالة، وقالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، إن البلاد سجلت61 حالة وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 7163 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وكانت كوريا الجنوبية، بدأت أمس الاثنين، إعطاء الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، فيما ألمح رئيس وزراء البلاد، «كيم بو-كيوم»، إلى الإعلان عن تدابير لتخفيف قيود التباعد الاجتماعي الصارمة الحالية في غضون هذا الأسبوع.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 40 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الاثنين، فيما لم تسجل البلاد، حالات وفاة جديدة مرتبطة بـ الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

تسجيل 29 إصابة بـ«كورونا» في «لياونينج»

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الثلاثاء، في تقرير يومي، إن 29 حالة تم تسجيلها في لياونينج، و8 حالات في جيانجسو، وحالتان في قوانجدونج، وحالة في قوانجشي.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى تسجيل 40 حالة إصابة وافدة بـ الفيروس، في 9 مناطق.

ارتفاع حصيلة وفيات البرازيل إلى 638835 حالة وفاة

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، أمس الاثنين، 58540 إصابة بـ«كورونا» و 473 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الاصابات إلى 27538503 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 638835 حالة وفاة.

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية، 27409 إصابة بـ الفيروس و347 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.